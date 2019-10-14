【逃犯條例】葵芳商店被毀拘7人6個是學生　警：「裝修」實為刑毀

警方今日（14日）下午4時舉行例行記者會，針對近日激進示威者打砸商戶的情況，警察公共關係科署理總警司江永祥在會上舉兩例子，分別為昨日（13日）葵涌廣場一零食店遭破壞，以及粉嶺花都廣場有銀行遭破壞，他指案件中被捕人士大部分為學生，有關行為並非網上所說的「裝修」或「裝飾」，而是刑事毀壞，屬犯法行為，而警方會繼續打擊犯法行為。

警察公共關係科署理總警司江永祥若學生被誤導「裝修」或「裝飾」店舖，重甲案件行為均屬犯法，屬刑事毀壞。（余俊亮攝）

警務處副處長（行動）鄧炳強、警察公共關係科署理總警司江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、行動部高級警司汪威遜及爆炸品處理課警司李展超今日（14日）會見傳媒。警察公共關係科署理總警司江永祥表示，由上周五（12日）至周日（13日），警方於行動中共拘捕201人，包括146名男子及55名女子，年齡介乎14至62歲，涉嫌干犯非法集結、藏有攻擊性武器、藏有物品可作非法用途、刑事毀壞、縱火、身處非法集結時使用蒙面物品等。

江永祥在會上亦舉兩例子，包括昨日葵青警區人員根據情報，派便衣人員於港鐵葵芳站一帶巡邏時，至下午3時半，有警員發現十多名身穿黑衣、蒙面的人士在葵涌廣場聚集。警員其後作出觀察，發現他們進入葵涌廣場一零食店內，進行大肆破壞及搗亂，警員隨即上前表明身份，並拘捕7名人士。他們涉嫌刑事毀壞，當中包括3男4女，年齡介乎13至53歲，當中有6名人士為學生，案件由葵青警區刑事調查隊跟進。

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另一則案件發生於粉嶺花都廣場地下，昨日有人報案指，有大批穿黑衣、蒙面的「暴徒」破壞一所銀行。警方其後派員追捕，大批「暴徒」走進一露天停車場，警方隨即拘捕20男6女，年齡介乎13至27歲，涉嫌非法集結、刑事毀壞、藏有工具可作非法用途等。

這宗案件拘捕的26人之中，當中18人為學生。江永祥表示關注有學生被誤導，以為上述行為只是所謂的「裝修」或「裝飾」，他重申上述兩宗案件的行為都是犯法，屬刑事毀壞，並非任何裝修或裝飾行為，續言警方會繼續主動出擊，打擊犯法行為。