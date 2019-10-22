調查：76%指香港全球競爭力降　60%認為港於大灣區有競爭力

由嶺南大學和華南理工大學聯合成立的「粵港澳大灣區社會治理聯合研究中心」今（22日）發布一項調查結果，發現在10分滿分當中，逾六成受訪者認為，香港目前在大灣區內競爭力強度達5分或以上。至於香港近年在全球競爭力，有76%受訪者認為有所下降。

有調查指，對於香港在大灣區內競爭力的強度，逾六成受訪者認為，香港目前在大灣區內競爭力強度達5分或以上。（黃詠榆攝）

43%料香港競爭力在未來10年下降

研究團隊於9月16至28日，電話隨機訪問1,216名18歲或以上香港居民，了解港人對香港在大灣區中競爭力的評價。調查結果顯示，對於香港在大灣區內競爭力的強度，0分為非常弱、10分為非常強，有逾六成受訪者認為，香港目前在大灣區內競爭力強度達5分或以上。不過，問卷沒有明確界定競爭力的指標包括哪些。

當問及香港未來10年在大灣區中的競爭力，43%受訪者認為將會下降，只有23%認為會愈來愈強。至於香港近年在全球競爭力，有76%受訪者認為有所下降。

對社會及房屋滿意度低於一半

另外，調查亦了解港人對香港現狀的滿意度及未來信心。結果發現，以10分滿分為非常滿意，大部分範疇如經濟、環境保護、社會平等等皆低於5分，當中對房屋滿意度最低，只有3.4分。

負責調查的嶺大副校長莫家豪教授認為，結果反映港人認為香港競爭力下降，呼籲社會擱置政治爭拗，加快香港經濟發展，提升全球競爭力。他又建議，內地城市可提供更多創業優惠政策予港人，以加快兩地人員流動，吸引港人到深圳工作。

莫指出，基於意識形態、生活模式等，本港社會對大灣區的確有兩極化看法，「發展唔單講經濟，亦講生活模式。」他認為，政府需聆聽年輕人意見，以完善計劃。

另外，他又提到有調查指出，僱主希望畢業生具備綜合能力，如國際視野、語文溝通能力、明辨慎思、解難能力等，若年輕人可於以上方面加強自身能力，相信可提升競爭力。