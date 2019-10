【逃犯條例】網民重慶大廈「和你唱」　英駐港領事館外千人組人鏈

反對修訂《逃犯條例》引起的示威衝突持續,今日有網民發起分別在尖沙咀重慶大廈以及英國駐港總領事館,進行集會或活動。 一批網民則號召到尖沙咀重慶大廈外「和你唱」,合唱Beyond的《光輝歲月》,以歌詞「可否不分膚色的界限,願這土地裏,不分你我高低」團結南亞裔港人,帶出「我哋都係香港人」的訊息。 另外亦有人發起晚上到英國駐港總領事館外集會,計劃透過組成「國旗人鏈」,呼應英國上議院議員奧爾頓勛爵就香港問題提出的辯論及建議。 《香港01》全程直播。

在7時許,重廈大廈外約有二十多名人士聚集,亦有外藉人士參加,大部分戴上黑色口罩。他們自備樂器、樂譜,演奏歌曲,有人舉起寫上「We Connect」、「We are all Hongkongers」紙牌。發起人解釋活動為感謝少數族裔,在周日遊行示威證明了只要有同一理想,也是結伴同行的好戰友。

現場人士唱出「願榮光歸香港」、「Do you hear the people sing」、「光輝歲月」、「海闊天空」等歌曲,亦不時高呼口號「Fight for freedom, Stand with Hong Kong」、「光復香港,時代革命」、「五大訴求,缺一不可」。不少途經市民見狀,亦加入一同合唱,行動歷時半小時,和平散去,高峰期有近百人參加。

參加者楊先生自製「We connect」紙牌,希望無論任何種族的人,在不公義前也會連成一線。他又認為,警方身為紀律部隊卻沒紀律,現又欠有效機制監管,促政府成立獨立調查委員會。

印度裔人士Boxei 在香港生活已經5年,對於示威者今日到重慶大慶唱歌,感到很感動。他又批評,行政長官林鄭月娥、警方數月以來的做法,自言支持示威者。

而在晚上7時半,英國駐港總領事館外有近千人聚集,他們號召網上呼籲,組成國旗人鏈打算呼應英國議會辯論香港問題,並以英文宣讀聲明,至近晚上八時,現場開始組成人鏈。

人鏈活動經過約一小時後,人潮逐漸散去。

其中一名參加者Leo指,自己於回歸前出生,認為英國政府有責任監察中英聯合聲明,「中國話聲明已完,但英國話仲實行緊,到底邊個真邊個假?」他又指會以審慎樂觀態度評估「國際戰線」,認為英國有需要時要去處理持英國國民(海外)護照(BNO)的人。

(鄺曉斌攝)

英國上議院奧爾頓勛爵(Lord Alton of Liverpool)日前動議就香港問題辯論,將於倫敦時間明日(24日)進行。根據英國國會網頁,今次動議主要圍繞促請國會關注香港近期的政治動盪,以及要求給予香港居民第二國籍。