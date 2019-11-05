大埔中學生斥教育局干預討論政治　質疑老師曱甴論打壓學生

反修例風波久未平息，更蔓延至各區中學。由十多名大埔中學生發言平台成員今日（5日）下午召開記者會，斥白色恐怖正瀰漫中學校園，不僅教育局做法不當，多次干預學校；不少學校內部亦有打壓學生的行為，質疑部分教師的行為違法職業操守，令學生心靈蒙受傷害。 另外，9月7日晚警察在大埔火車站內拘捕多名中學生，並以警棍制服一名就讀迦密柏雨中學的男學生，引致其頭破血流。針對此事件，平台已經去信警方，但至今未有回覆。平台發言人表示不排除會有進一步行動。

十多名大埔中學生發言平台成員今日（5日）下午召開記者會。（袁澍攝）

大埔中學生發言平台收到近來有學生受打壓情況，包括有學生在校園運動會期間派發貼紙，卻被教師斥責，教師曾誤以為學生用手機錄音，而曾奪取學生手機。另外學生指王肇枝中學的副校長亦曾對快閃、貼文宣的行為作出「死曱甴」言論，平台要求校方向學生和家長做出交代。

平台發言人指，教育局曾多次干預學校討論政治議題，更曾要求學校發通告製造白色恐怖。發言人認為教育局長楊潤雄「不希望見到政治入校園」、「家庭教育應與學校教育配合」等有說法與中學通識指引相違背，剝奪學生權利，也影響到學生的獨立思考的能力。

平台發言人亦關注大埔連儂牆今日凌晨被清理，及早前派發傳單而被砍傷的的救恩書院中學生等情況，譴責施襲者，並呼籲大家尊重不同意見的人士，不要以壓力大為理傷害其他人。

另外，9月7日晚警察在大埔火車站內拘捕多名中學生，並以警棍制服一名就讀迦密柏雨中學的男學生，引致其頭破血流。平台發言人指9月19日時，平台已經去信警方要求在7日內就事件道歉，但至今未收到任何回覆，平台發言人表示，若警方在7日內再不回覆，不排除會有進一步行動。