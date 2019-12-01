西灣舊營地設環形座椅供市民360度觀星　可同時容納30人

建築署早前按漁護署要求，在西貢西灣與鹹田灣之間已廢棄的營地上建設觀星設施，形成一座由玻璃纖維強化樹脂板組成的環形座椅，讓市民360度觀星。項目亦採用綠化和環保設計，在椅背下放置卵石幫助天然排水，避免鋪設任何地渠，以及栽種適合野牛進食的草，毋須以人手或機器進行剪草工作等，達到人、大自然和建築共生。

建築署建築師盧宜璋說，項目的最大特色是環形座椅，能做到360度觀星角度，即無論坐在哪個位置，都能看到星空。（黃偉綸網誌）

發展局局長黃偉綸今日（1日）在網誌分享今年三月正式開放、可容納約30人同時使用的西貢西灣觀星設施。新建觀星設施是一座由玻璃纖維強化樹脂板組成的環形座椅，強化樹脂板堅固耐用，適合在露天位置使用，座椅亦按四周樹線形態建造。建築署建築師盧宜璋表示，該處原為一個舊營地，本是一塊寬敞平地，改建工程沒有砍伐樹木，把對生態和景觀影響減至最輕微。

他補充指，觀星設施的設計由漁護署、太空館和建築署共同研究，最大特色是環形座椅，做到360度觀星角度；而座椅形態根據人體工學設計，讓人以最舒適的135度坐姿仰望星空，較躺在地上觀星更舒適。座椅則採用淺色系，頂部和底部都加上反光物，令遊人在沒有照明的情況下也能清楚看到座椅的位置，保障安全。此外，觀星設施中央部分是一個硬鋪平面，讓觀星人士放置腳架和望遠鏡，地面嵌入鋼製座標，方便使用者辨別方向。

環形座椅採用廠房預製組件方式製造，由於組裝過程主要在廠房進行，不受天雨影響，施工速度較快。（黃偉綸網誌）

至於施工挑戰，建築署工程策劃經理唐國威指出，環形座椅採用廠房預製組件方式建造，一塊塊組件由直升機吊運至工地裝嵌。由於組裝過程主要在廠房進行，不受天雨影響，施工速度較快，工程主要部分只需3個月便完成。另外，由於座椅是用「模塊法」製成，有需要更換時，只需把個別組件拆下重新裝嵌便成。