中大調查：政府鼓勵專業人士參與公共事務作用有限

香港專業及資深行政人員協會今日(7日)公布一項研究顯示，以0至10分為標準，分數越高代表評分越高，受訪者認同「政府支持專業人士參與公共事務」的平均分為5.98分；9至10分者不足一成。

香港專業及資深行政人員協會今日公布一項研究顯示，受訪者認同「政府支持專業人士參與公共事務」的平均分為5.98分；9至10分者不足一成。 （侯彩琳攝）

為促進本港專業人士參與公共事務，香港專業及資深行政人員協會(專資會)委託香港中文大學亞太研究所進行「專業人士參與公共事務的優勢與局限」研究，研究所於3月至5月進行網上問卷調查，並收回有效問卷746份；於4至5月舉行焦點小組訪談，共有38人，包括金融、法律、醫學、工程及建築界人士。

研究發現，以0至10分為標準，分數越高代表評分越高，受訪者認同「政府支持專業人士參與公共事務」的平均分為5.98分；評分9至10分者不足一成。而受訪者認同「僱主支持專業人士參與公共事務」的平均分則為6.14分，評分9至10分者不足一成半。

另外，對於可能鼓勵專業人士參與公共事務的政府措施，受訪者多認為激勵作用有限；有56%受訪者認為「鼓勵專業機構將參與公職列入持續專業發展的認可範疇」有效，22.4%受訪者認為「提高公共事務崗位的薪津」有效，21.5%受訪者認為「提高公共事務崗位的權力」有效。

研究提出多項建議，包括政府應改善遴選諮詢及法定組織成員的機制；增加人才參與公共事務相關職位的經濟誘因；改善青年委員自薦計劃的制度安排。