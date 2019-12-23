藥廠諾華香港前高級醫藥代表　串謀鎧浚藥房經營者詐騙100萬罪成

瑞士諾華製藥（香港）有限公司向醫療機構及註冊醫生供應處方藥物時，較提供予藥房的條款優厚，且價格較低。 諾華前高級醫藥代表黃竣彥於2012年至2015年期間，與一名診所護士串謀，向諾華香港及其分銷商訛稱多款處方藥物是該診所訂購，致使藥廠以較低價格供應藥物，但黃竣彥多次把藥物送到鎧浚大藥房，而黃竣彥共收到約95萬元。 黃竣彥與藥房經營者同被裁定一項串謀使代理人接受利益罪名成立，黃竣彥另被裁定一項串謀詐騙罪名成立，違反普通法。法官將案件押後至明年1月17日再求情及判刑，兩名被告獲准保釋。

一名瑞士諾華製藥（香港）有限公司高級醫藥代表涉案。（資料圖片）

案情透露，黃竣彥於案發時是製藥廠諾華香港的高級醫藥代表，負責向診所及醫院推銷由諾華香港生產的處方藥物。黃松森是鎧浚大藥房一名經營者，該藥房是諾華香港的客戶。



諾華香港就每一種處方藥物備存兩份價目表，一份為醫療機構及註冊醫生而設，另一套則為藥房而設，同一種藥物在該兩個價目表的價格可能有所不同。此外，諾華香港向註冊醫生提供的價惠條款，即免費額外贈送更多盒藥物，較提供予藥房的條款優厚。

案情透露，黃竣彥於2012年11月至2015年4月期間，與一名診所護士串謀，向諾華香港及其分銷商訛稱多款處方藥物是該診所訂購的，及致使諾華香港及其分銷商，以諾華香港向註冊醫生提供的較低價格，供應該等藥物予該診所。

黃竣彥於2015年2月至4月期間，先後多次被發現從多間註冊醫生診所，包括上述診所在內，收取並運送處方藥物到鎧浚大藥房。案情又透露，2014年1月至2015年4月期間，共約95萬元的款項被存進黃竣彥的銀行戶口，以供應諾華香港的多種處方藥物予鎧浚大藥房。

黃竣彥（前稱黃雄文）及黃松森在供應處方藥物時貪污詐騙，涉款約100萬元，早前被廉政公署起訴。 （資料圖片）

44歲的黃竣彥（前稱黃雄文）及55歲的黃松森在供應處方藥物時貪污詐騙，涉款約100萬元，早前被廉政公署起訴。他們今日（23日）在區域法院同被裁定一項串謀使代理人接受利益罪名成立，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條及《刑事罪行條例》第159A條。黃竣彥另被裁定一項串謀詐騙罪名成立，違反普通法。法官林偉權將案件押後至明年1月17日再求情及判刑，兩名被告獲准保釋。