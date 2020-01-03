【武漢肺炎】武漢抵港航班幾乎無人戴口罩　同機旅客：只是小事情

武漢爆發多宗不明原因肺炎個案，本港醫院亦曾接收3名曾到武漢的發燒病人，接受測試均對禽流感、沙士病毒等常見呼吸道疾病呈陰性反應，現時情況穩定。 本港機場氣氛如常，只有零星旅客及職員戴口罩。今日（3日）下午約兩時從武漢抵港的旅客王小姐表示，飛機上「好像沒有乘客戴口罩」，而每位乘客下機時都需要探熱。她聲言，「這就是一個小事情，只有27人（受感染）。」 武漢市衛生健康委員會官網今日下午公布，當地不明肺炎個案已增至44人。

本港機場氣氛如常，只有零星旅客及職員戴口罩。（張浩維攝)

武漢抵港旅客：飛機上無乘客戴口罩

今日（3日）從武漢抵港的旅客王小姐表示，當地的衞生檢測人員比平常多，飛機上「好像沒有乘客戴口罩」。而本港檢測程序有稍為加強，每位乘客下機時都需要探熱，程序不複雜。她強調，武漢的氣氛不緊張，「這就是一個小事情，只有27人（受感染），沒有其他人被傳染。」

從武漢抵港的旅客王小姐表示，飛機上「好像沒有乘客戴口罩」，而每位乘客下機時都需要探熱。（張浩維攝）

本港機場氣氛如常，只有零星旅客及職員戴口罩。大部份旅客服務櫃檯職員、離境大堂職員、商店職員及保安人員等，均沒有戴上口罩。

在機場工作人士：未收到防疫指引



有外判保安人員透露，「無戴口罩因為公司無派，自己都唔驚。」而公司目前未有宣布任何防疫指示。另有機場商店職員稱，公司暫時未有給予員工任何防疫指示，自己亦未太擔心受感染。她補充，會繼續留意武漢肺炎的情況，並因應疫情作出戴口罩等防護措施。

機場內便利店及藥妝店的口罩存貨充足，沒有缺貨，亦未見有旅客搶購。

來自台灣的旅客高先生稱，有留意武漢肺炎疫情的新聞，但直言不擔心，「才剛剛開始，沒那麼快傳到香港。」所以並無打算戴口罩。

港人到機場即戴口罩 ：今日有武漢航班降落

準備出發往越南的港人允先生及黃小姐均戴上口罩，二人直認戴口罩因「知道今日有來自武漢嘅航班降落」，對疫情感到憂慮。

黃小姐稱，現時需要做好個人衞生防護措施，譬如勤洗手及常戴口罩，因為武漢肺炎的源頭仍然未明，亦不清楚疫情是否已擴散至國內其他省份。她坦言對官方公布的確診數字有保留，始終「國內消息不靈通」，而本港的防疫措施沒有明顯加強，擔心2003年沙士疫症會再臨香港。

而允先生則表示，一向少到內地旅行，這段日子更加避之則吉，「一定唔會係旅行目的地首選。」