黃偉綸：電子提示服務助遏止違規二按　九成半新造按揭物業採用

發展局局長黃偉綸今日（5日）發表網誌，稱土地註冊處與金管局合作，於2017年推出一項供銀行訂購的「電子提示服務」，每當有涉及物業二按或加按文件送交土地註冊處註冊時，處方會向提供首按的銀行發出電子提示，以提升銀行對按揭貸款的風險管理，遏止可能違規的二按或加按情況。 他說，土地註冊處去年年初為服務推出電子渠道，銀行可在網上遞交訂購「電子提示服務」申請。在2018至19年度，逾九成半新造按揭物業業主都授權銀行採用。

銀行可透過電子渠道遞交「電子提示服務」申請。（發展局圖片）

黃偉綸表示，過往曾發生有業主在未獲第一承按銀行同意下，擅自以同一物業借取二按或多重按揭貸款，增加銀行對按揭貸款的風險。

土地註冊處2017年2月推出「電子提示服務」，每當有涉及物業二按或加按文件送交土地註冊處註冊時，處方會向提供首按的銀行發出電子提示。

去年推出電子渠道 可網上遞交申請

黃偉綸說，銀行在訂購提示服務前，必須先獲得按揭物業業主的書面同意。業主亦可選擇收取同樣的電子提示訊息，費用全免。

黃偉綸指出，去年年初，土地註冊處為該服務推出電子渠道，使銀行可在網上遞交訂購「電子提示服務」申請，未來亦會繼續優化網上提交服務申請的設施，並添加功能，如賬戶管理、查閱服務訂單狀況、接受以電子支票付款等。