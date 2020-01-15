燒味及滷味是不少人的「快餐」之選，大時大節也會外賣「加餸」，但食一餐隨時鈉含量超標。消費者委員會與食環者食物安全中心合作，測試九種燒味滷味食物及紅腸的鈉含量，結果在今日（15 ）出版的新一期《選擇》月刊公布，發現平均鈉含量最高依次為紅腸、燒肉和叉燒，紅腸平均每100克含1,000毫克鈉；當中鈉含量最高的樣本是來自「廣合（其記）燒臘」的燒肉，每100克含1,400毫克鈉，已達世衞建議一般成年人每日鈉攝取量（少於2,000毫克）的七成，即上限為四両（151克）該店燒肉，食一餐隨時超出每日上限。

消委會與食物安全中心合作，測試九種燒味滷味食物及紅腸的鈉含量。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

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食安中心在去年5月至6月從72間位於不同地點的酒樓、茶餐廳、快餐店、燒味鹵味店及超級市場搜集10種、共100款食物樣本，包括叉燒、燒肉、乳豬、燒鵝、燒鴨、豉油雞、滷水鵝、滷水鵝腸、滷水鵝腎及紅腸，同時亦搜集叉燒汁和滷水汁。

屯門「季喜」紅腸鈉含量最高

在10種食物中，以紅腸的平均鈉含量最高，平均每100克含1,000毫克鈉，而所有紅腸樣本的鈉含量均超出「高鈉」食物鈉含量參考水平（每100克食物含超過600毫克鈉），當中最高鈉樣本來自屯門蝴蝶街市「季喜」，每100克含1,200毫克鈉，較最低的Fusion紅腸樣本，高出23%（每100克含920毫克鈉）。

消委會指，由於紅腸是加工食物，相信大部分出售的紅腸均是食物製造商供應，故其調味料份量未必是個別廚房師傅可控制，建議先向供應商索取營養資料，選用較低鈉產品。

鏞記燒鵝鈉含量低於一樂燒鵝

燒肉和叉燒的平均鈉含量僅次於紅腸，平均每100克分別含870毫克和660毫克鈉。平均鈉含量最低的燒味食物是燒鵝，每100克含240毫克鈉。鈉含量最高的燒肉樣本來自「廣合（其記）燒臘」，每100克含1,400毫克鈉；鈉含量最高的叉燒樣本來自「新桂香燒腊」，每100克含890毫克鈉。

以燒鵝比對，鏞記燒鵝每100克含180毫克鈉，比一樂燒鵝（290毫克）、深井陳記燒鵝（290毫克）為低，而深井裕記燒鵝飯店則每100克含480毫克鈉屬當中最高。

「林記鹵味」鵝腎樣本鈉含量差距九倍

此外，滷味食物以滷水鵝腎的平均鈉含量最高，每100克平均含610毫克鈉，當中「林記鹵味」的樣本最多鈉，每100克含1,100毫克鈉，相關樣本的鈉含量差距也是最大，相差達九倍。最低鈉的滷味食物是豉油雞，平均每100克含350毫克鈉。在今次測試中，只有兩款屬「低鈉」（每100克食物含不超過120毫克鈉），分別是「中興鹵水」的滷水鵝腎及「廣東燒味餐廳」燒鵝樣本。

鏞記燒鵝每100克含180毫克鈉，含量屬中間水平。（資料圖片）

「汁撈飯」增加鈉含量攝取

食安中心亦搜集叉燒汁及滷水汁樣本的鈉含量，發現每100克分別含1,600毫克及2,200毫克鈉。模擬食物上檯前，廚房師傅在叉燒和滷水鵝淋上醬汁情況，食安中心計算兩者蘸汁後的鈉含量，中心發現叉燒鈉含量增加17%，滷水鵝鈉含量大增38%，當中「林記燒臘」叉燒樣本、「阿鴻小吃」和「隆亨鹵水」的滷水鵝樣本蘸汁後被界定為「高鈉」，可見「汁撈飯」並不健康。消委會建議，業界應把醬汁和燒味滷味食物分開送上，消費者可先嘗食物味道才決定是否蘸汁。

鈉主要存在於鹽中，攝入過量的鈉，可增加患上高血壓風險。高血壓若無得到適當控制，可引致心臟病、中風和腎衰竭等慢性疾病。

一件燒鵝或乳豬 脂肪佔三分一

在脂肪含量方面，最高是燒鵝樣本，每100克的總脂肪含量達37克，進食約180克（約四兩半）燒鵝已接近66.6克脂肪的每日攝取限量；其次是乳豬樣本，每100克的總脂肪含量達36克，則這兩類樣本的可食用部分有超過三分之一是脂肪（每100克食物含超過20克總脂肪屬「高脂」）。

此外，研究團隊在搜集豉油雞樣本時，另買一隻豉油雞去除雞皮，發現有皮的總脂肪和飽和脂肪含量是去皮的約三倍，可見「食雞先去皮」較健康。

消委會建議市民留意燒味和滷味食物的鈉含量。（資料圖片）

鳳城酒家：顧客不接受減鈉

雖然消委會建議飲食業界減鈉，但「鳳城酒家」表示其顧客已接受現時提供的食物味道及製作方式，曾嘗試減鈉，無奈顧客不接受；「新園興記燒臘飯店」表示，乳豬加入自製的乳豬醬調味才好味；「阿鴻小吃」則表示會把鵝骨或部分肥油切走，故可吃重量及總重量有分別，確保顧客有一定份量的肉。此外，「稻香」認為現時本港法例未對燒味鈉含量有規管指標，對有關抽驗有所保留，亦不能理解及認同測試目的，望消委會多諒解飲食業運作。