觀塘工廈借場地辦「尋寶式」年宵　民間團體：唔想政府騎劫傳統

政府取消年宵乾貨市場，民間自發舉辦多場年宵。其中包括「觀塘飯堂」老闆Andy聯同學生組織「一班乖孫」合辦的「觀塘年宵見」。Andy與「一班乖孫」成員「家姐」今日（20日）出席商台節目時表示，現時已有100多檔參加其中，當中有四成是反修例有關商品，市民可於23日、24日兩日在觀塘開源道兩側的工廈內進行「尋寶式」年宵，他們亦指，「唔想政府騎劫年宵傳統。」

「觀塘飯堂」老闆Andy表示最初萌生想法時，是用地圖在觀塘逐家問尋找願意免費提供場地的，現時坊間亦有不少「黃色經濟圈」的成員，不少都十分熱心，爽快答應借出場地，指「不講錢」。當然過程中亦遇到有猶豫的店家，擔心提供場地後會被人滋擾。

取消乾貨攤檔後，維園年宵首日顯得疏落，人流稀少。（歐陽德浩攝）

工廈土地用途問題限制多 望高抬貴手

Andy表示籌辦過程中最困難的部分是工廈場地的問題，需要與地政署、消防署及食環署溝通，關乎臨時娛樂牌照、土地用途、走火通道承載量等。Andy表示場地是免費分給參與的檔主，「類似請兼職來賣貨」，最終都解決到問題。他指，工廈活化做到今日，至今仍受到土地用途、補地價等問題限制。至於有人擔心工廈是否不能進行商業活動，Andy表示若相關人員可以「高抬貴手」讓年宵進行是最好的，不過他們亦有備用方案，比如以展覽代替售賣，市民可以其後再聯絡店主提貨。

Andy：不想政府騎劫年宵傳統

「一班乖孫」成員「家姐」則表示目前已經有100個商家參與，會售賣包括學生自主設計文創、服裝等不同類型商品。二人表示，歷年年宵都有政治成分的商品售賣，而政府在今年取消乾貨市場，是一種政治打壓，「很無理」。現時「觀塘年宵見」大約有四成商品與反修例有關，「不想被政府騎劫年宵傳統」。

「家姐」指，「觀塘年宵見」活動入場免費，並將在活動當日在觀塘港鐵站附近派發傳單，公布具體的年宵地點。