【武漢肺炎】港大推算逾7萬武漢人年初一前已染病　4月才達高峰

「武漢肺炎」疫情蔓延至全球多國,直到今天(2月1日)內地的病例總數已經增至超過11000宗。香港大學醫學院院長梁卓偉及其研究團隊在醫學期刊《刺針》發表研究結果,推算在1月25日(年初一),武漢已有超過7.5萬人感染武漢肺炎,當地疫情要到4月才達到高峰。報告指出,如沒有採取積極的公共衛生措施,與中國交通頻繁的城市或會成為疫情爆發中心。

港大醫學院院長梁卓偉,推算武漢肺炎疫情。(資料圖片/龔嘉盛攝)

梁卓偉及其研究團隊發表名為《Nowcasting and forecasting the potential domestic and international spread of the 2019-nCoV outbreak originating in Wuhan, China: a modelling study》的研究報告,推算在1月25日(年初一),武漢已有超過75815人感染武漢肺炎,而重慶、北京、上海、廣州及深圳就分別有461、113、98、111、80宗相關的輸入個案。報告又指出,武漢疫情有機會在4月時才達到高峰,其他城市的高峰期就會在其後兩周出現。

報告表示,武漢肺炎的疫情已經不再局限於武漢市內,其他內地城市都很可能出現本地爆發。而如果不立刻推出積極的公共衛生介入措施,與中國有密切交通聯繫的城市,更可能會成為疫情爆發的中心。報告指出,各國政府立即考慮採取措施,限制受影響地區的人口流動。

