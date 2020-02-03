【武漢肺炎】近日逾20萬人北上　林鄭警告：研返港全需戴追蹤手環

新型冠狀病毒疫情持續，特首林鄭月娥今日（3日）公布新措施，包括進一步封閉羅湖口岸、落馬洲支線管制站、落馬洲管制站及港澳碼頭，至於機場、深圳灣口岸、港珠澳大橋香港口岸則維持開放。翻查1月30日封閉6個關口後的出入境數據，大約有96.1萬人次出入境，其中機場人次約42.6萬，佔約44%；維持開放的三個口岸，共有約57.3萬人次出入，佔總數近六成。另外，雖然林鄭表示，深圳灣口岸並非最多人出入境的陸路關係，不過其內地人出入人次，較羅湖及落馬洲支線高，為封關後最多內地人出入境的陸路口岸。 自上月30日凌晨局部封關至本周日，仍約20萬人出境，令輸入性及社區爆發風險上升。林鄭月娥明言，指有需要時，會毫不猶豫採取進一步措施，包括要求所有符合健康評估的入境人士接受檢疫。

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林鄭月娥表示，將會保留三個口岸不封關，包括深圳灣、港珠澳大橋及機場。（羅君豪攝）

林鄭月娥：過往經羅湖出入境人士未必會轉到深圳灣口岸

林鄭月娥今日表示，進一步封關後，會減少公共交通，相信跨境人流會進一步下降；而且深圳灣口岸、港珠澳大橋亦未必方便原本使用羅湖口岸、落馬洲支線等鐵路的市民，認為他們未必會轉到該兩個關口出入，可減少人流。她又稱，香港與內地有緊密聯繫，有需要維持一定口岸，如一刀切將有大影響；另外，由於封閉港澳碼頭後，只餘下港珠澳大橋連接澳門，故需要維持開放。

政府於1月30日凌晨開始封閉6個關口，即高鐵西九站、紅磡管制站、文錦渡管制站、沙頭角管制站、中國客運碼頭及屯門客運碼頭。相隔不足一周後，政府明日凌晨起再關閉羅湖口岸、落馬洲支線管制站、落馬洲管制站及港澳碼頭，主要出入關口只餘下機場、港珠澳大橋、深圳灣口岸。

由今晚午夜起，只餘機場、港珠澳大橋、深圳灣口岸可供市民及遊客出入境。

翻查首次局部封關（30日）後至2月2日的出入境數據，總出入境人次為96.1萬，入境為38.1萬，出境約為58萬。總出入境人次中，機場佔最多，約有42.6萬人次，佔約44%。三個明日仍維持開放的口岸，一共有約57.3萬人次出入，佔約59.6%。

1月30日封關後至2月2日的出入境人次

林鄭指以「不方便旅客出入」篩選開通口岸

對於為何不關閉深圳灣口岸，林鄭月娥表示，該口岸不是最多人使用，強調選址是以「不方便旅客出入」作考慮。雖然以總出入境人次而言，該口岸只排名第四，低於機場、羅湖、落馬洲支線，不過根據入境處數字，自首次封關後，深圳灣口岸是最多內地人出入境的陸路口岸，出境人次為9,879，入境為17,540，合共27,419人次，佔總內地人出入境人次的兩成，較羅湖、落馬洲支線更高。

另外，機場與深圳灣口岸的內地出入境人次，佔總體內地出入境人次約57.9%。本周日（2日）東鐵羅湖站發現自製炸彈，警方封鎖羅湖站半日調查，或影響經羅湖出入境人數。

不過政府在Facebook專頁「添馬台」指出，自1月30日四層防疫措施實施（局吲封關）以來，整體入境人數明顯減少，內地旅客更減少約六成，與一些網民估算的7.6%多出近7倍，「證明有關估算的方法完全錯誤」。

1月30日封關後至2月2日的內地人出入境人次

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從湖北返港市民需戴電子手環 家居檢疫14日

另外，林鄭月娥今日又指，有需要時，會毫不猶豫採取進一步措施，包括要求所有符合健康評估的入境人士接受檢疫。此措施原本只適用於來自湖北省的香港居民和仍然留在香港的湖北居民，當局已禁湖北省居民入境。

今日下午政府已指，要求從湖北省返港的港人進入檢疫中心接受觀察，但由於檢疫中心有接近八成單位已被使用，政府提出透過利用電子手環，安排在過去14天曾到湖北省的港人作家居檢疫。換言之，即他日符合健康評估的入境人士，有可能同樣進入檢疫中心，或戴上電子手環作家居檢疫。衞生署首席醫生（緊急應變及項目管理）連慰慈指，受強制檢疫人士，必須在指定時間留在指定地點，否則會受檢控，最高刑罰是監禁6個月及罰5,000港元。