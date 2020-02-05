【武漢肺炎】行會通過內地入境人士須強制檢疫14日　8日凌晨生效

武漢肺炎疫情持續，憂有社區爆發，特首林鄭月娥今日（5）表示，需加大力度壓縮過境人流，但同時要顧及從內地抵港的港人，不能將這些港人拒之門外，由2月1日至4日，港人佔內地抵港人次80%至88%，考慮到此情況，政府將引用法例599章《權力制訂附屬法例》，要求所有從內地抵港人士，包括港人、內地人及其他國籍人士需強制檢疫14日，行會已同意此建議。新措施將於2月8日（周六）凌晨生效。 另外，國泰及港龍削減約90%往來內地航班班次，只維持每日往來北京2班、上海1班、廈門1班及成都一周4班。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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林鄭月娥表示，入境新措施2月8日凌晨生效，以進行相關法律工作，及讓受影響的市民，在未來兩天作出所需要的安排。她形容有關措施嚴厲，預計內地入境人士如非必要和緊急的情況，都不會來香港，亦相信香港居民不會隨意離開香港返回內地。

因應人流大幅下降，跨境運輸服務亦會減少，包括國泰和國泰港龍將少9成内地航班，啓德郵輪碼頭和海運大廈郵輪碼頭服務將會即時暫停。