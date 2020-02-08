【武漢肺炎】食環清潔工兼收家居隔離者垃圾　無地方洗手換保護衣

武漢肺炎襲港，港府早前強制與新型冠狀病毒肺炎確診患者有密切接觸但無病徵的人，以及到過湖北返港的港人接受14日家居檢疫，遍布全港18區；至周六（8日）受影響範圍擴大，港府要求所有從內地抵港人士強制檢疫14日，內地返港港人全部要接受家居隔離。 有食環署清潔工透露，周四（6日）起上門接收被家居隔離人士的垃圾，指引是當一般家居廢物處理，不禁擔憂若對方最終確診，垃圾又包裹不善，有傳播病菌風險；又批評署方未有安排合適地方更換保護裝備及洗澡。 食環署回覆指，根據衞生署的指示，家居檢疫人士垃圾為一般家居垃圾，十分重視員工健康、安全及職安健安排

有食環署清潔工透露，被要求到私人屋苑上門接收被家居隔離人士的垃圾。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

睇片學穿防護衣

任「先頭部隊」的阿華（化名）表示，周三（5日）被召開會，獲告知食環署承辦接收被家居隔離人士的棄置垃圾，並播放衞生防護中心短片教導清潔工正確佩戴口罩及更換防護衣步驟。

對於署方認為有關垃圾可當「一般廢物」處理，阿華有所保留，認為被隔離者仍有感染武漢肺炎風險，且食環署人員需到私人屋苑接收垃圾，與隔離者有面對面接觸機會，加上署方要求負責人員穿著保護衣及戴口罩，可見知悉有傳播風險，質問「點會當係一般垃圾處理？」

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家居隔離垃圾當一般垃圾處理 噴灑漂白水

根據食環署發給清潔工的內部指引，被家居隔離人士的垃圾可當正常家居廢物處理，程序與食環署慣常做法一致。每次出勤會有一名管工職系人員及一名清潔工，穿着制服及個人防護裝備到被隔離者處所門前收集已綁好的垃圾，然後將其放入新垃圾袋及噴灑1:49漂白水，最後送往指定垃圾站內的660公升容量大垃圾桶。

有清潔工透露，職責範圍只是公眾地方潔淨服務，質疑在欠缺充足培訓及指引下，為何要處理家居隔離者棄置的垃圾。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

無合適地方洗手、換保護衣

阿華周四正式出勤，發現難符合衞生防護中心教學指引，在私人屋苑大堂戴面罩、保護帽、保護袍、鞋套等，沒有洗手地方、也沒有有蓋垃圾桶棄置防護裝備；上門時發現被隔離者亦沒有綁好垃圾袋，只能讓其先將垃圾丟入已套上數個垃圾袋的桶中，再噴漂白水，送上車前再次消毒，亦用酒精噴灑保護衣後入袋一同棄置到指定垃圾桶。

但他也質疑若使用普通垃圾袋，不慎被劃破，袋中的垃圾未知有否病菌，如何確保清潔工安危？另有清潔工透露，有潔淨組督察要求進入住宅大廈才穿上防護衣，是要避免在街上引起恐慌。

食環署管工職系關註組周四亦向署長發信，認為安排危險而不合理，建議成立防疫特別隊專責處理非一般潔淨工作，並提供額外津貼。

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憂被傳染 連累妻兒

當武漢肺炎令人心惶惶，突如其來的指令殺阿華一個措手不及，擔心傳染僅歲半的兒子，以及妻子，「我真係好驚，平時都會叫佢哋盡量留屋企」，在出勤前一晚更擔心得無法入睡；又指其職責範圍只是公眾地方潔淨服務，何時連私人屋苑垃圾也要處理？但指令下來，為了保住工作，也無奈接受。

梁子超認為，被家居隔離者傳染風險相對較低，呼籲注重個人衞生。（資料圖片）

專家指家居隔離者傳染風險較低

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，較高危的垃圾包括沾有分泌物的紙張，一般建議直接丟入廁所沖走。整體而言，他認為被家居隔離者傳染風險相對較低，其垃圾只要包裹妥當，負責清理人士佩戴手套、穿上可更換保護衣及注意個人衞生，最理想是戴上頭套，病菌擴散風險較低。

他認為，若家居隔離者的垃圾一同當「醫療廢物」處理，在人力物力有限情況下，系統難以承受。他指，當病毒離開人體，活躍性減低，在自然環境的溫度及濕度相對傳染性大減，認為最重要是衞生，以及可使用較厚身垃圾袋避免垃圾外露。

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食環署回覆指，根據衞生署的指示，家居檢疫人士垃圾為一般家居垃圾，而且有關人士必須留在家中，不能外出，故署方會在其接受檢疫期間，每天派員提供上門收集家居垃圾服務。發言人表示，十分重視員工（包括承辦商的清潔工人）健康、安全及職安健安排，對不同工作環境作風險評估及採取適當的預防措施、提供足夠個人防護衣物、裝備、安全培訓及合適的工作安排等。