【武漢肺炎】校際音樂節取消所有現場演奏、演唱　僅辦作曲賽

一年一度的校際音樂節是學界盛事，原訂於本月底陸續舉行賽事，不過因應新型冠狀病毒疫情持續擴散，香港學校音樂及朗誦協會今日（7日）公布，為保障所有參加者及工作人員的的健康，與教育局商討後，決定只舉行作曲項目的賽事，及取消所有現場演奏或演唱的項目及活動，包括原訂於3月底舉行的「合唱團訓練工作坊」。

香港學校音樂及朗誦協會今日（7日）公布，決定只舉行只舉行作曲項目的賽事，及取消所有現場演奏或演唱的項目及活動。（協會網頁）

第72屆香港學校音樂節將於本月24日至3月25日舉行，賽事包括中小學合唱團、鋼琴獨奏、粵曲比賽等。香港學校音樂及朗誦協會今日（7日）在官網公布，鑑於新型冠狀病毒疫情急速擴散，協會考慮各方情況，並與教育局商討後，為保障所有參加者及工作人員的健康，最終決定只舉行公開組作曲項目（N872）的賽事，及取消所有現場演奏或演唱的項目及活動，包括原訂於3月底舉行的「合唱團訓練工作坊」。協會表示，對活動取消而帶來不便致歉，形容面對嚴峻疫情，需要作出艱難決定，對忘深感可惜。

另外，協會將於下月13日公布有關音樂節分階段退還報名費的詳細安排，而作曲項目（N872）的比賽安排將經由報名會員另行通知。

去年受到反修例風波影響，協會評估各區交通及安全等因素後，取消校際朗誦節11月18日至27日的賽事。獲教育局資助的協會在未有與學界協商下取消朗誦節部份賽事，亦不設改期或退款，一度引起爭議，協會期後決定就取消項目退還全數報名費。

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