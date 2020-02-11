【武漢肺炎】政府研立法規管口罩價格　學者：分配模式才最重要

武漢肺炎本地個案日趨增加，甚至有風土化機會，但市面仍然一罩難求。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀昨日（10日）透露，政府正研究訂立緊急法例，管制入口、分銷、零售口罩，規定不准抬價等，料數星期內會有公布。 有學者分析指，政府在規管口罩價格同時，亦要確保商戶有利可圖，否則只會助長黑市口罩；同時要考慮設立配給制，確保合理價格的口罩非由少數人專享。 至於澳門推出口罩以成本價、限定每人每10天到指定商店購買10個口罩的措施，港府能否仿效？學者認為，香港人口數以百萬計，且藥房電腦系統不設聯網，難確保資源公平分配，期望政府明確分配系統，「如何定價、分配幾多、有無人可優先獲分配？」

麥萃才認為政府要明確口罩分配系統，「如何定價、分配幾多、有無人可優先獲分配？」（資料圖片）

浸會大學財務及決策系副教授麥萃才接受《香港01》訪問時表示，本港奉行自由經濟是基於市場能解決商品供求問題，但當市場供應已無法滿足市民所需及可負擔水平，政府就有責任出手，情況就如控制樓價。

價格管制是手段之一

麥指出，以往口罩多是生病時才使用，但在疫情下已成為必需品，而且大多售價已非一般市民可負擔，在供應有限、需求倍增情況下，短時間價格管制是可理解。他續指，價格管制只是手段之一，例如在進口價格上只可以加劃一百分比的利潤，以確保商家並非無利可圖或在做蝕本生意；若否，商家或寧願賣給黑市。

分配模式才最重要

麥認為，分配模式才是最重要，解釋指當口罩價格受管制，需求自然增加，若任由市場自行分配口罩，他說：「例如100蚊50個口罩，唔限一人買幾多個或賣畀邊個，可能畀某啲人一次過買晒，或者淨係賣畀同自己Friend嘅人。」他認為應有配給、排隊或抽籤等形式配合。至於商家會否服從，他稱目前部分口罩定價「天咁高」，只有有錢人才能確保自己安危，短期價格管制只是為了社會利益，對藥房整體盈利影響不大，政府可考慮同時實行出口管制，避免商家改為大幅出口口罩圖利，也呼籲商戶共度時艱。

香港難仿效澳門措施

澳門政府在1月23日宣布，當地居民可以成本價澳幣八元購買口罩，每人每10天可到指定商店購買10個，購買時需登記身份證，確保每名市民每天可以使用一個口罩。麥萃才認為，香港難完全抄襲澳門模式，皆因澳門人口僅60多萬人，香港人口則達750萬，在口罩數量極度有限、本地工業未能配合時期，難以確保每日每人一個口罩，或有需要兩害取其輕，由政府主導優先分配給最有需要人士，例如醫護、清潔工、必須上班以維持社會基本運作等人士，例如在機構協助下統一處理其進口的口罩。

另一無法抄襲澳門原因，他指澳門各藥房電腦系統有聯網，可避免市民重複購買，而香港過去基於私隱原因沒有設立，若靠商家之力，只能透過限量發售及排隊分配，也希望政府明確分配系統，「如何定價、分配幾多、有無人可優先獲分配？」

本港一罩難求，每當有商家以較合理價格出售口罩，多引來人龍排隊購買。（資料圖片 / 羅君豪攝）

葉劉淑儀認為，政府要管制口罩零售、控制價格都較複雜，因此政府在寫法例時，需要較謹慎，相信數星期內會有相關公布。(資料圖片)

可引《預防及控制疾病條例》定立規例

立法會議員葉劉淑儀昨表示，現存的《儲備商品條例》無法適用於口罩，因為口罩並非需要成立系統、發牌經銷的商品，難以管制，亦涉及成立發牌制度等多重程序。公民黨立法會法律界議員郭榮鏗擔心，政府若立緊急法例管制口罩或其他必需品的價格，是有政治目的，認為可引用法例第599 章《預防及控制疾病條例》訂立相關規例，並指政府「有錢」可統一購買口罩，訂立劃一價格及限量出售，質疑當鄰近地區澳門，以及港商亦相繼做到，批評港府無能才遲一步推出相關政策。

大律師陸偉雄解釋，米油鹽等是日常必需品，政府將之列為儲備商品及管制入口，以規管最高價格，但口罩並非市民長遠必需品，加上《儲備商品條例》涉及繁複行政措施，難解燃眉之急；相反，《預防及控制疾病條例》第8條列明，若行政長官會同行政會議認為目前陷入公共衞生緊急事態的情況，可引用及立即規管口罩價格，相信若行會成員也同意，令規管更水到渠成。

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