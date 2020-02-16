【武漢肺炎】檢疫營14天的日與夜 　隔離者：我日日匿喺房不出門

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續，本港確診數字不斷增加，連帶密切接觸者亦需強制隔離檢疫。《香港01》成功接觸首批進入隔離營的K小姐（化名），她透露營內生活守衛森嚴，不得超越封鎖線，每人各有獨立空間，但有隔離者入營後始正式確診。K小姐坦言憂心忡忡，為防交叉感染：「唯有日日閂埋門，匿喺房度足不出戶」。 經歷14天的隱閉生活後，她形容是無妄之災，更充斥「失去自由的無奈」，但為安全起計，她認同有必要進行檢疫，同時批評政府不設防，容許內地入境人士自行隔離，猶如大開中門。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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入到嚟肯定會驚，因為始終唔知道邊個有機會係下一個。 首批入住隔離營的K小姐

K小姐非確診患者家屬，更與其互不相識，但因有接觸上月底成為「營友」一員。她獲安排入住獨立的4人房，房間設施從簡，「咁唔係住酒店，無可能要求高床軟枕」。與其餘隔離人士相鄰，彼此卻幾乎零交流，「應該都係確診者家人或接觸者啦。」她並不知悉他人身分或情況，但從負責守衛的民安隊員口中，亦略知一二：「佢哋話我入到來都算冷靜」，據她了解，有其他營友情緒不穩，對民安隊成員不禮貌，甚至呼呼喝喝，「都戥佢哋慘，咁佢哋都只係義務性質」。

麥理浩夫人度假村上月底暫停營地申請，並轉作隔離檢疫中心，03年沙士期間，曾接收需離的淘大花園住戶。（受訪者提供）

14天的隔離營生活重覆、乏味，醫生會每日早晚致電詢問身體狀況，「有無發燒、肚屙，同咳」，亦會有專人量度體溫。至於防護裝備，隔離營人士每天獲配給兩個政府製造的CSI 口罩，但她笑言風頭火勢下，「（離營後）出到去都唔敢用」。困於營內百無聊賴，只好做瑜珈及健身打發時間，她幸好有自備平板電腦，才不致於與外間完全隔絕，「好彩呢度Wifi收到咋。」

K小姐獲安排進入麥理浩夫人度假村隔離營，各人需獨立居住。（受訪者提供）

用膳方面，K小姐則指，營內會供給一日三餐，主要是茶餐廳外賣飯菜，不過她指，飯盒起初保溫不足，「送到來已好凍」，經營內人士投訴後有所改善，「起碼有五、六個選擇，又有菜食」。



度假村內大部分設施已封，但只要不超越封鎖線，隔離營內仍可自由活動，不過K小姐寧願躲於房內，重門深鎖，「唔想之前無事，來到呢度反而中招，所以寧願悶少少囉」。她亦要求索取手套、抹布以及漂白水，於房內進行大清潔，但她亦謂病毒防不勝防，「知道有人入到來隔離營先至確診」，唯有自求多福，隨遇而安：「不過……都無得擔心咁多，個肺炎咁高傳染率」。

隔離營內提供早、午、晚三餐，其中早餐可選榨菜肉絲腸仔米粉。（受訪者提供）

惶恐中亦洐生大惑不解。港府實施隔離檢疫令，凡14天內曾進出內地的入境人士，均需於住所、酒店等自我隔離14天，K小姐見批評做法厚此薄彼，亦打開缺口。她認為，確診人士的接觸者尚且需送往隔離營，「咁點解去完高危疫區，返來香港就唔駛呢？」又指難要求涉事人士自律，港府亦有責任確保滴水不漏，「一粒老鼠屎，都足以整壞一煲粥啦。」

港府於上周六實行隔離檢疫令，14日內曾往返內地的入境人士需要自我隔離14天，不過K小姐認為，單靠自律並不足夠，亦憂慮會有散播病毒風險。（資料圖片）

營內人人自危，渴望「逃出生天」，營外各區居民群起反對於民居附近設立隔離營。K小姐坦言將心比己，亦理解對方心情，「太近始終都會擔心危險」，但同時指出隔離營守衛森嚴，關卡重重，「（隔離人士）基本上唔會衝到出去」。

翻查資料顯示，本港已啟用4個檢疫中心，供確診人士的密切接觸者隔離入住，包括麥理浩夫人度假村、鯉魚門公園度假村，及北潭涌度假營等，共提供150個單位，使用率目前已接近飽和。港府亦透露，會於檢疫中心及西貢戶外康樂中心加建單位，惟首批約100個單位，最快亦需待3月中始落成。



美孚饒宗頤文化館「翠雅山房」，亦隨著青衣長康邨日前緊急撤離住客，已被正式徵用，另未入伙的公屋火炭駿洋邨，亦將於日內轉作檢疫設施，惹來大批準住戶反對，連日來出動抗議。隔離營供不應求，早在1月底，政府已打算徵用粉嶺暉明邨，當時居民強烈反彈，特首林鄭月娥最終決定擱置，並稱將不會使用「未來一年入伙的公屋」，事後被狠斥出爾反爾。