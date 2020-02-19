【武漢肺炎】屋宇署擬下年度修例規定排水渠設計　測量師倡留彈性

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情擴散，日前長康邨康美樓有住户因廁所接駁糞渠的排氣管滲漏播毒，惹起公眾對排污渠的關注。 根據屋宇署現行條例，僅訂明建築物內的衞生設備須接駁隔氣彎管及反虹吸管，未有列明詳情。屋宇署擬於2021-22立法年度修例，當中包括就排水渠管的設計規定。 有測量師認同就排水渠管設計作修訂的大方向，但當中可給予業界更多的彈性，包括如何接駁隔氣彎管及衞生設備、接駁位置等。

青衣長康邨康美樓早前疑因排氣管傳播病毒，同座A07室兩單位的住戶確診新型冠狀病毒引發的武漢肺炎。（資料圖片）

青衣長康邨康美樓早前，有居於3樓A07室的住戶因私下改裝廁所喉管，將接駁糞渠的排氣管切斷後未有妥善封好，導致病毒從相隔10層的另一確診個案單位傳到涉事的低層單位。事後港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇曾指出，康美樓的U型隔氣設計無問題，並非2003年淘大花園的翻版。

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根據屋宇署現行的《建築物（衛生設備標準、水管裝置、排水工程及廁所）規例》，當中提到每套便溺污水設備及廢水設備須設有適當的隔氣彎管，而隔氣彎管與便溺污水管或廢水管之間，亦必須有反虹吸管通風，防止水封流失。

屋宇署：研究可否加快有關工作

因應近日疫情，公眾關注隔氣彎管乾涸問題及排污喉接駁等事宜。屋宇署回覆指，針對條例的第一階段的修例工作已於2015年完成，而第二階段工作的目標為引進以效能為本的規定以配合建築科技的發展，當中包括排水渠管的設計。屋宇署擬於2021-22立法年度向立法會提交《規例》的修訂草案，但正研究可否加快有關工作。

長康邨康美樓的07單位中，出現兩宗新型冠狀病毒確診個案。當局解釋，單位內的排氣管與糞渠接駁，不排除病毒由沒密封位置出來。（梁鵬威攝）

作業備考建議廢水設備駁U 型氣隔

事實上，日前有多個團體均曾提出可將洗手盤等設備接駁到隔氣彎管，以令其長期有水；亦有人建議可在大廈的高低層分別安裝兩個排污系統，減少低層住戶有污水倒灌的機會。屋宇署曾在2003年修訂條例的作業備考，針對廚房及浴室的地台去水渠，建議在設計時考慮廢水由廢水設備轉倒入地台去水渠的 U 型氣隔，防止出現乾涸問題。此外，署方在作業備考亦提出應在設計階段考慮 就高樓大廈的各排水區分別採用獨立的渠管。

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測量師：認同修例 可留彈性

測量師學會建築測量組主席謝志堅指出，本港不少80年代後興建的住宅大廈均在高低層採用兩個獨立的渠管。他解釋，若全棟大廈採用同一條渠管，在沖廁時容易令低層排水管承受較大壓力，導致出現污水倒灌或水封被抽走的情況，增加播毒機會。他指,認同修例的大方向，但建議署方在條例內應留有彈性，包括如何接駁隔氣彎管、渠管的斜度等。他又建議可在條例內增加針對劏房渠管的規定，並應加強監控。