由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，本港至今已有84宗確診個案。今天新增的一宗個案為55歲女子，她曾經到訪北角福慧精舍佛堂，她在北角明苑中心KFC肯德基分店的廚房工作，負責處理炸雞。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，這名女患者沒有與客人接觸，據聞工作期間有戴口罩，「炸雞好熱，應該病毒出去嘅機會細啲。」

張竹君醫生表示，這名女子沒有與客人接觸，據聞工作期間有戴口罩，「炸雞好熱，應該病毒出去嘅機會細啲。」 (李澤彤攝)

張竹君稱，本港第83宗確診者是一名55歲女子，是第76宗確診者的妹妹，她住在百福花園康福閣，於北角明苑中心肯德基（KFC）廚房負責炸雞，沒有與客人接觸，也無外遊。她在2月3日至8日曾到北角福慧精舍，2月9日至22日曾上班，她自2月17日起出現咳嗽，昨天到律敦治醫院求醫。現時共有7宗個案與北角佛堂有關，亦有2人屬佛堂確診者的密切接觸者。

張：患者有戴口罩 炸雞溫度高

張竹君稱，該女子工作時應該有戴口罩，而炸雞溫度高，「應該病毒出去嘅機會細啲。」她指，據說該55歲女子與其他同事都會戴口罩，當局會繼續了解她與同事有否一同進餐。被問到曾到該餐廳進餐的人是否都有風險時，張竹君指，無法百分百排除風險，但全港市民也應留意自己健康，如有不適就不應四處走動，應盡早求醫，切忌掉以輕心。

今天新增的一宗個案為55歲女子，她曾經到訪北角福慧精舍，她在北角明苑中心肯德基廚房工作，負責處理炸雞。 (梁煥敏攝)

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