【武漢肺炎】3港島呎價2萬豪宅有居民確診　居民何俊仁：留家工作

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，本港確診個案至昨（25日）增至85宗，衞生署公布每名患者的住宅，以提醒居民及物業管理公司要留意，並加強清潔。 名單中除了公屋、居屋和單幢樓外，也有中產樓盤如太古城、Grand Yoho和百福花園等；三個豪宅樓盤亦有居民確診，分別是天后廟道飛龍臺、大潭紅山半島及大坑瑞士花園。前兩者的確診居民都是北角美輪大廈福慧精舍佛堂信，民主黨前主席何俊仁及港大學肝病權威黎青龍分別是住客。 確診瑞士花園居民為一名60歲馬會女會員，在潛伏期足跡遍港島，有指她是馬主。根據恆生物業估價顯示，這幢樓齡近半世紀的老牌豪宅，戶戶實用面積達1,200平方呎，平均樓價高達3,000萬元，住客非富則貴。

今日新增的確診個案中，其中一名60歲的女確診患者為馬會會員，居住於港島大坑老牌豪宅屋苑瑞士花園。（梁煥敏攝）

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瑞士花園昨運來清潔用品 料為大清洗

新增確診的60歲馬會會員，居於港島大坑老牌豪宅瑞士花園第4座。而這個以4個座數形成的屋苑，於1971年入伙，至今已達49年，根據恆生物業估價顯示，屋苑平均呎數達1,200多平方呎，實用呎價超過2.4萬元，中層單位平均值3,100萬元。

《香港01》記者昨下午到瑞士花園外視察，地下停車場的看更一見有人進出已大為緊張，左手提着探熱器，右手提着搓手液作準備，向下車走近屋苑電梯人士查問。此外，停車埋擺放多箱「威威」清潔用品，並有職員分派到各樓層地下，相信用作及後大清潔之用，多個職員亦到場為及後安排作討論及準備。

日前被確診的一名57歲女患者，曾到北角福慧精舍佛堂，她居於大潭豪宅紅山半島第一期單位。（資料圖片）

紅山半島多名人住 黎青龍：單位距女病人居所甚遠

在七名曾到北角福慧精舍佛堂的女確診者中（另有兩宗屬二代傳播受感染者），其中一名57歲女患者居於大潭豪宅紅山半島第一期單位。根據中原地產的資料顯示，這個屋苑近月平均成交呎價，亦達至最少2.4萬元。

紅山半島有獨立屋及住宅大樓，依山面海、隱私度高，多年來吸引不少名人先後擇居。根據資料顯示，「針織大王」羅定邦孫女羅穎怡、長和系創辦人李嘉誠外甥，有「磅秤大王」之稱查毅超、歌手容祖兒母親余金鳳、藝人蔡卓妍等，均曾經或現時持有屋苑單位。1997年亞洲金融風暴，樓市暴瀉，其中謝賢於1996年以2,800萬元購入一個單位，2000年以2,100萬元賣出，蝕700萬元。

香港大學肝病權威黎青龍是現時居民之一。他昨日受訪時表示，其寓所與女病人所住的別墅區相距甚遠。他稱屋苑內住宅的升降機按鈕，都有透明膠膜封好，並會定期消毒，清潔措施已做得不錯。昨日獲悉屋苑有確診個案後，管理公司暫未有特別措施。

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另一確診的福慧精舍佛堂善信是一名96歲老婆婆，她居於北角天后廟道26-32號飛龍臺。屋苑亦是區內老牌豪宅，樓齡達46年，平實用呎價逾1.9萬元，前民主黨主席何俊仁為居民之一。

居於飛龍臺的何俊仁說，在按電梯和推門後都會清潔雙手。（資料圖片）

何俊仁居飛龍台：大部份時間自我隔離在家工作

民主黨前主席何俊仁接受訪問時説，屋苑清潔及消毒明顯加強，自己和家人在屋苑公共地方亦戴上口罩，在按電梯和推門後都會清潔雙手。對於有住戶確診，他說：「擔心亦沒什麼意思，生死有命，隨遇而安，坦然面對」，現時只能多做點衞生防疫工作，才有實效，但明白到朋友和同事仍有擔心，故大部份時間自我隔離，在家工作。