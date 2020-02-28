【新冠肺炎】從未公開疫廈名單瘋傳　衞生署拒回應真偽：正整合

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，港府自2月8日起要求所有經內地入境人士強制檢疫14日，不過衞生署一直未有公布相關人士目前在哪些大廈接受家居檢疫，做法與之前公布曾訪湖北抵港人士接受檢疫的大廈有所不同。 一份從未公開的強制檢疫大廈名單周四起流傳，列明根據「香港法例第599C章正在接受強制檢疫人士所居住的大廈名單」，列出逾五千個地址，有部份住址詳細列明檢疫人士所住的大廈，但亦有地址僅紀錄檢疫者所住的屋苑、村名稱及街道號碼。有區議員回應傳媒查詢時確認，名單由政府部門提供。 《香港01》就名單向衞生署求證，並促其解釋一直無公開相關名單的原因，衞生署拒回應名單是否真確，僅回覆正整合相關的大廈名單，望盡快於網頁公布。

▼5875幢大廈名單▼

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2月8日後從未公開內地入境人士檢疫大廈名單

因應源自武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，港府曾要求過去14日曾訪湖北的人士，入境後接受強制檢疫14日，衞生署當時每日公布需接受家居檢疫人士所住的大廈名單，至昨日（27日）全部相關人士已完成檢疫。

不過自港府自2月8日起要求所有經內地入境人士強制檢疫14日，衞生署不曾相關人士目前在哪些大廈或酒店接受家居檢疫。

包括紀律部隊宿舍

周四晚上起，一份從未公開的大廈名單瘋傳。名單列明根據「香港法例第599C章正在接受強制檢疫人士所居住的大廈名單」，顯示截至2月24日晚上，共有5,875個地址或相關大廈有人正接受隔離檢疫，不過紀錄地址的方式並不統一，有部份住址列明檢疫人士所住的大廈位置，但有部份地址僅簡單寫出檢疫者所住的屋苑或村名稱，甚至只得街道號碼。

名單分開18區排列，其中最多的是元朗區，有563幢。名單中亦有黃大仙紀律部隊宿舍和觀塘的順利紀律部隊宿舍。

全港多幢大廈均有強制檢疫人士居住。（資料圖片 / 羅國輝攝）

衞生署：這類人士風險較低

《香港01》以電郵附上完整名單的PDF文檔，向衞生署求證名單的真確性，並要求衞署解釋無公開該名單的原因。衞生署發言人回覆記者查詢，並無回應名單是否真確，僅回覆正整合相關的大廈名單，以期盡快於網頁公布。發言人指，這類需要檢疫人士的風險較低，並非確診患者的密切接觸者或於14天內曾到湖北省的人士，亦沒有任何病徵，因此，他們可以於家中或有關住所接受14天強制檢疫，而其家人不需強制檢疫。在檢疫期間，衞生防護中心人員會提醒受檢疫人士要注意維持良好個人和環境衞生，包括與他人盡量保持距離（至少一米）。

屯門區議員何杏梅向《立場新聞》表示，名單是由政府部門提供，她指出曾有當區居民擔心自己居住的大廈是否有人由大陸回港接受強制檢疫，因此便代居民向民政事務署查詢，其職員便以電子方式提供有關名單，讓區議員參考。

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