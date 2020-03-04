QS全球大學學科排名　港多間院校課程下滑　港大逾半學科排名退步

國際高等教育評級機構Quacquarelli Symonds（QS）公布2020年的世界大學學科排名結果。多間大學均有多個學科排名下跌，其中港大成「重災區」，入選39個課程中有21個排名下跌。QS分析指與「廣泛的區域發展停滯」有關，又指雖然今年本港大學排名沒進步，但表現仍然全球一流大學領先。

港大牙科在全球學科排名第四位，與去年一樣，但未能如2018年前打入首三甲。（資料圖片）

QS公布2020年世界大學學科排名，以四個指標，包括學術聲譽、僱主聲譽、每篇論文的引用數量、及平均的學術生產力和影響力，比對及分析全球83個地區、逾1300多間大學課程，一共涵蓋48個學科。

港大牙科全球學科排名維持第四

本地有三個課程打入全球首十大，分別是港大牙科，維持排名第四；其次是理大的酒店休閒管理學，在該學科排名第7位，比去年下跌兩位；港大教育學則下跌一位至第7位。

本地9所大學共有161個課程項目入選，打入首50位的學科有76個，對比亞洲地區，僅比內地（100）低；比日本（72）、韓國（59）、新加坡（58）、台灣（11）和馬來西亞（8）高。不過，綜觀本地大學今年的學科排名表現，多科均呈下跌的跡象，港大更成「重災區」，QS形容港大「正開始退步」。

（香港01製圖）

科大學科下跌數目最少 17科上榜僅4科跌

在48個學科排名中，港大有39個課程入選，但超過一半、即21個排名均下滑，僅7個學科排名有提升。中大37個上榜學科中，有12個排名下跌，佔比約3成2，只有8科排名提高。理大24個入選學科中，有四分一「降呢」，三科「升級」。科大17個排名學科中，僅4科下跌，另有7科排名升高。

QS公司研究部主任Ben Sowter認為，雖然本地的頂尖大學今年排名沒進步，但根據排行榜表現，香港仍然在地區和全球一流大學中居於領先地位，相信。Ben Sowter指，按人口規模調整後，亞洲沒有一個高等教育體系在頂級課程比例方面可以媲美香港；本港的表現仍優勝於較大的鄰近國家如韓國、日本和印度等。他認為，本港學科排名下降的現象，與更加廣泛的區域發展停滯有關。

多間大學的全球最佳學科排名均呈下跌跡象，科大影響較少，17個排名學科中，僅4科下跌。（資料圖片）

教大：高教界過過去年面對前所未有挑戰

港大指，一直致力在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越，確信透過實踐港大勾劃的未來願景藍圖，致力成為亞洲的世界級大學，將更提升港大在國際間的聲譽。

中大指，不同排行榜的評分準則及結果各有分別，將繼續追求教研卓越，貢獻香港、內地及鄰近地區。理大認為，不能單憑排名來衡量一所大學是否成功，仍須考慮多方因素。理大會致力成為一所在專業教育、前沿科技研究及夥伴協作方面表現卓越的大學，為本港、內地及世界作出貢獻。

科大指，大學排名屢有升跌，大學對結果仍感到欣喜，會視排名為參考，掌握改善之處，繼續促進創新和科研，並為學生提供優質教育。

教大指，過去一年，本港高教界正面臨前所未有的挑戰，對於教大在全球教育排名再獲肯定，深感鼓舞和欣喜。