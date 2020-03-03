【新冠肺炎】周巧兒潛伏期曾訪福臨門　酒樓：已霧降式殺菌今復業

由新型冠狀病毒肺炎引致的「武漢肺炎」的疫情持續，上周二（25日）周融姪女、馬主周巧兒被確診，惟她發病後曾到過多個公眾地方，當中有星級酒店、馬會會所、高級酒樓、上環文武廟、私人畫室及商廈等，不少涉及位置得悉後關閉，進行消毒。

福臨門酒樓發言人今日（3日）表示，暫停營業期間已進行全面消毒，確保安全（福臨門提供）

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周曾於上月15、16日，到「富豪飯堂」灣仔福臨門吃飯。福臨門發言人今日（3日）表示，暫停營業期間聘用了獲歐盟認證的瑞士醫療級消毒服務公司以國際專利霧降式殺菌技術於餐廳內進行全面消毒，確保安全，並於今日復業，但將會推多項「防護措施」。

發言人表示，除強制員工於上班當值時戴口罩外，即時實行每星期一休息、於門口為所有員工及客人量度體溫，發燒者不得入內進餐，早前曾近距離接觸周的職工亦已進行自我隔離。另外餐廳亦會取消部份散座以增加餐枱間的距離、定時消毒餐廳公眾地方和傢私、高溫消毒所有碗筷餐具，確保健康。

福臨門酒樓發言人今日（3日）表示，暫停營業期間已進行全面消毒，確保安全（福臨門提供）