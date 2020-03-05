【新冠肺炎・3.5疫情】日本停港人免簽證安排　周一起入境須隔離

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，今日暫無新增確診感染，衞生防護中心公布昨日（4日）新增四宗確診個案，總數增至105宗。新增的一宗為輸入個案，患者為69歲女子，她於2月24日乘搭國泰CX694由印度新德里返港，疑在印度感染發病，回港後曾出席婚禮。 港府今日派第三、第四班包機到武漢接載滯留湖北港人。 日本疫情嚴重，中國和韓國旅客入境要強制隔離14日，亦暫停港人免簽證安排。

【23:58】泰國旅遊局香港辦事處澄清，未有要求港澳韓等6個地區的旅客，入境後要自我隔離14日。

【22:55】泰國當局宣布，所有從中港澳入境當地的人，都要自我隔離14天。路透社報道指出，南韓、中國內地、澳門、香港、意大利及伊朗，都是高危傳播地區，即使只是經上述地方過境到達泰國，都需要向泰國當局提交當地住址，以實施自我隔離14天措施。

縱橫遊表示，已決定取消3月份10個泰國團，涉及200人。

【22:49】路透社報道，因應新型冠狀病毒疫，俄羅斯航空由3月8日起，會暫停往返莫斯科及香港的航空。

【22:02】政制及內地事務局局長聶德權抵港後會見傳媒，他表示，今日第3及第4班包機，合共接載了225名港人，兩日行動合共有469人返回香港。他續指，當中379人來自武漢、90人來自其餘湖北省市，急需撤離的人士中包括14名孕婦。

他又指，國泰行政總裁鄧健榮這兩天都有隨同出席，參與接載滯留湖北港人回港的行動。不過，他亦指安排包機需要花長時間準備，未來一周難以再安排包機到湖北接港人回來。

曾國衞指，這兩天的行動都很順利，沒有遇到太大問題。

【21:07】政府第四班包機抵港。

【19:50】民建聯立法會議員葛珮帆指，滯留在湖北恩施市的港人袁先生剛告訴她一個壞消息，有一位同樣滯留在恩施市懷孕十周的港人孕婦，今日下午發現小產，非常傷心，急需回港做人工流產手術。

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【16:40】第三班武漢包機抵港。

【15:55】漁護署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗獸醫：

2月26日收到確診者狗隻，27日在口鼻腔樣本測出少量冠狀病毒，28日同樣樣本都係陽性，3月2日口腔樣本隱性、鼻腔樣本陽性。與同港大、城大、世界動物衞生組織專家一同看過報告，一致覺得狗隻有低程度感染病毒。

測試過六組不同基因均有弱陽性，因此假陽性的可能好低。真分析狗隻基因與患者基因的吻合度。

會否感染其他貓狗？國際上並無此資料，這隻狗是第一隻找到陽性的狗隻，會通知獸醫及主任，若有人家中有確診應小心，確診者的狗隻要到漁護署隔離。狗隻很難佩戴人的口罩，亦要靠舌頭散熱。

這是人畜共患病，狗主應該不要讓狗隻周圍舔東西。

目前有三隻動物在檢疫中心，一貓一狗呈陰性，只有這隻17歲狗呈陽性。沙士時有一貓一狗沙士冠狀病毒呈陽性，兩周後轉陰性。

【15:49】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君：

今日未有新確診個案。昨晚新增105號病人，1月31日至2月24日到西印度孟買，詳細行程了解中，由一個加拿大朋友做搞手，共21人的自由行團。2月24日乘搭CX694，晚上9時抵港，搭地鐵經中環轉的士返家。2月25日去過銅鑼灣一間超市，2月26日士美菲路街市百德新街、畢打街的滙豐銀行，27日到過德輔道中東亞銀行，28日在上環普仁街看中醫。

3月1日曾到MY GARDEN參加婚宴，因為好攰無逗留好長，有戴口罩，吃了一點東西、影完相就離開，婚宴有10圍，已聯絡新娘了解密切接觸者。

3月2日晚上在家中暈低，3月3日確診。

患者2月23日在印度發病，有肚屙，全身很累，發病時未返港，相信在印度感染。回港後可能發燒不知道，繼續好累，之後去看中醫。

加拿大卑詩省有一名疑似個案，曾到香港及印度，衛生防護中心正了解是否與105號個案有關。

CX班機的左右兩個位、機組人員接觸過患者的，都是密切接觸者。

【11:37】與確診警退休飯局同場的59名警員，已完成檢疫離開中心，全部無染病。

【11:00】申訴專員主動調查有關懲教署生產的口罩的生產、分發和點存安排。

▼3月5日第二日包機 武漢現場▼

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【08:35】第二日接載湖北港人返港包機從本港飛赴武漢，負責行動的政制及內地事務局長聶德權與工作人員會面。他於Facebook表示，今日的包機將接載合共超過200人回港，並感謝衞生署和醫管局人員參與行動，照顧孕婦和急需回港的嚴重病患者。

【08:08】截至周四（5日）上午8時08分，全國確診病例80429宗，累計2984人死亡，50079人治癒；重災區湖北省，確診病例67332宗，累計2871人死亡，38568人治癒。

▼3月4日首兩班武漢包機抵港▼

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昨日新聞要點

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