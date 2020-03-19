【新冠肺炎】御金．國峯外籍男感染源頭找到　曾外遊飯局友好確診

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港周三（18日）新增25宗確診個案。早前第162宗、居住在西九豪宅御金．國峯的無外遊歷史的36歲外籍男，被列為感染源頭不明的本地個案，但他提到在一場飯局中一名曾到過瑞士朋友出現發燒及咳嗽。根據衞生署公布的資料，周三確診的一名31歲男子（第174宗），就是飯局友好，他在2月28 日至3月8 到瑞士。36歲外籍男因此獲「改性」，由「本地個案」變成「可能本地個案的密切接觸者」。 另外，新確診者之一、第170宗個案的36歲男子，3月12日由歐洲返港後第二日（14日），已經出現發燒，卻一日到訪五個地方，包括荃灣帝景酒店、上環婚宴場地會所1號大舞台及屯門藍地大街1號的燒臘酒樓。

本周二（17日）確診的第162宗個案，為一名外籍男子，居在西九龍御金．國峯第七座，衞生署當日懷疑他屬於本地感染個案，因他在3月9日曾與數個朋友食飯，當日一名朋友有發燒及咳嗽，但未有進行新冠肺炎病毒測試，當局表示會找回其友人。

最新確診的第174宗31歲男子，便是曾與162宗個案用餐的人之一，情況穩定。該男子居住在大角咀凱帆軒3座，2月28日至3月8日曾外遊瑞士，及至3月9日在港時已有發燒症狀。他的妻子作為緊密接觸者被送往檢疫中心。

第170宗確診男子在上周六（14日）曾到上環會所1號大舞台。（會所1號網頁圖片）

第170宗確診男子近日行程

36歲男子一日到訪5地

另外最新確診的第170宗個案、36歲男子，3月3至12日曾荷蘭、德國及瑞士。他在3月14日有發燒，但當日活動頻多，一日到訪五個地點：荃灣帝景酒店、上環婚宴場地會所1號大舞台、屯門金銘大廈、豫豐花園，並再到屯門藍地大街1號的燒臘酒樓。他與妻子、兩名兒子和兩名家傭住在藍灣半島二座。

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