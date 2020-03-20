商務、天利行涉教科書合謀定價違　業界：出版社多年八三折售書商

商務印書館、聯合出版及天利行涉嫌在銷售教科書期間，合謀定價、瓜分市場或圍標。競爭事務委員會今日入稟競爭事務審裁處，向商務等機構展開法律程序，宣布相關公司違反《競爭條例》，以及施加罰款。 漢榮書局老闆石漢基表示，行內出版社一般會以八三折向書商出售教科書，各間折扣分別不大，原因是為免造成惡性競爭。他指，不知悉這幾間機構的情況，亦好少聽聞有出版社向書局提供更特惠的折扣，但競委會行動或要令業界之間多避嫌。

商務印書館、天利行及聯合出版涉嫌在銷售教科書期間，合謀定價、瓜分市場或圍標。（資料圖片）

競委會今日透過競爭事務審裁處，向天利行書局有限公司、商務印書館（香港）有限公司、聯合出版（集團）有限公司及天利行書局有限公司總經理許超明展開法律程序，包括宣布這三間公司及許超明在向香港中小學學生銷售教科書期間，涉嫌合謀定價、瓜分市場或圍標，違反《競爭條例》下的第一行為守則、施加罰款，以及取消許超明的董事資格。

漢榮書局老闆石漢基表示，行內出版社一般會以八三折向書局出售教科書，這個折扣率至少已維持五年。他指，各間折扣分別不大，原因是教科書市場萎縮，經營利潤不高，避免造成惡性競爭，「大家都留意住對方價位，唔敢太偏離。」

石漢基指，業界約十年前好境時，出版社會向銷售表現理想的書商提供年度花紅，不過，隨著經營越來越困難，就取消了這項安排。石指，不知悉這幾間機構的情況，亦甚少聽聞有出版社向書局提供更特惠的折扣，但競委會行動或要令業界之間多避嫌，「唔好圍埋一齊開會啦，雖然都唔係成日有。」