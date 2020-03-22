【新冠肺炎】多名患者曾赴蘭桂坊　有確診樂隊樂手曾到數酒吧表演

社會新聞
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新冠肺炎(俗稱武漢肺炎)疫情肆虐，再有確診者曾出沒蘭桂坊。本港新增44宗確診個案，數人曾於蘭桂坊聚會，一名新增患者是樂隊樂手，於蘭桂坊多間食肆工作表演。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君認為，飲酒等社交聚會屬高危活動，或有人傳人風險，但需否關閉蘭桂坊，她認為關鍵並非地點，而是模式。她直言，並非關閉某個地方，即可減低傳播風險，因市民或改到其他地點聚會，最重要是態度轉變，「要全民減少社交接觸。」

張竹君認為，並非關閉某個地方，即可減低傳播風險，因市民或改到其他地點聚會，最重要是態度轉變，「要全民減少社交接觸。」（羅君豪攝）

張竹君於記者會表示，於蘭桂坊工作的第276宗確診者是樂隊樂手，在相信是酒吧的數間食肆工作，但暫未有具體資料。

政府防疫專家顧問團成員之一、港大醫學院院長梁卓偉今倡議戲院及食肆暫時停業，另一邊廂，多名確診者均有現身蘭桂坊，更有職員首染疾。被問到有否需要關閉蘭桂坊，張竹君則指，這並非關乎地方問題，而是模式所致，包括近距離交談及飲酒等，由於部分人在社交活動中無戴口罩，遂引致傳播病毒。

飲酒、聚會增傳播風險

她其後又解釋稱，即使關閉蘭桂坊，部份人或因而改到家中或其他地方相聚，「唔係針對一個地方，而係聚會」，她明言，最重要是態度轉變，「要全民減少社交接觸。」

她又提到，涉現身蘭桂坊的確診者很難介定為群組，因為部份人有外遊紀錄，部份人則沒有。而各個確診者亦並非一起前往或相識，但她提醒，不少人周末均外出「飲嘢、食嘢」，「一去去幾間」，相識與否均會交談，遂增加人傳人風險。她指，倘部份人有外遊記錄，但不知自己染病，便有可能會傳染。

她又表示，確診者曾前往場所包括酒吧等，會要求對方進行大清洗，食環署已加強清洗公共地方。

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