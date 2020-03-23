【新冠肺炎】禁酒令未出　蘭桂坊有酒吧疑先停業　有人擬改賣咖啡

多名新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）患者曾到中環蘭桂坊飲酒會朋友，有專家促政府勒令酒吧停業。政府今日（23日）宣布新防疫措施中，未有命令酒吧停業，但表示研修例禁酒店及餐廳賣酒類，以減低人群聚集時的感染風險。 晚上港九酒吧區雖有酒吧照常營業，但僅得幾檯客人。其中有諾士佛臺的酒吧經理透露倘「禁酒令」生效，或無可避免需轉型，或轉做咖啦啡店，但人手和機器有限制。 至於有多名確診者到過的蘭桂坊更顯冷清，多間酒吧暫停營業，有店主直斥政府的措施推行得太遲，酒吧將配合並在禁酒令期間暫停營業，店東指此屬短暫措施，有信心香港將從疫情中復元。

特首林鄭月娥今日（23日）宣布正研修例，禁酒店及餐廳賣酒類。（盧翊銘攝）

港府記者會公布擬修例「禁酒令」後，晚上6時許，酒吧林立的尖沙咀諾士佛臺，仍然照常營業，不過尚未入夜，人流稀少，每間酒吧僅有數枱客人。有酒吧經理透露，自疫情以來，生意明顯受到影響，但由於酒吧位置佳，「跌咗兩成，無其他地區好似太子咁，跌咗起碼七、八成。」不過，他又謂，受蘭桂坊事件所致，「呢兩日生意都少咗五成。」

人流減少、生意受挫，他指酒吧亦有縮減三分一兼職人手，但未有停業或縮短營業時間。但他預期「禁酒令」生效後，業務將大受影響，甚至無可避免需要轉型，酒吧亦擁有食牌，但只能提供小食，他無奈戲稱：「可能轉做Cafe(咖啡店)啦，但無人手、無機器。」

疫情下人心惶惶，酒吧亦有加強防疫包括轉用洗碗機清潔酒杯、提供搓手液及加強清潔等，他亦留意到本地客人光顧前，幾乎清一色佩戴口罩，除下時亦會使用酒精搓手液，「都幾欣慰，防範意識幾高。」他認為港府一刀切禁絕酒吧及食肆賣酒是不公平，業界是被動一方，亦「肉隨砧板上」，憂慮最終會有最少三分一同行結業。

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蘭桂坊顧客：酒吧唔賣，去7仔都有賣

在一海之隔的中環蘭桂坊，酒吧的經營情況同樣嚴竣，近日有數宗確診新型肺炎個案患者曾到過蘭桂坊消遣，有酒吧早已宣布暫停營業數日以應對疫情。政府公布或推禁酒令，不時來蘭桂坊的顧客阿Wing對新例感詫異，笑言「酒吧唔賣酒，去7仔（便利店）都有賣」，認為措施無助減人群聚集。他指有部份酒吧會在顧客入場前先量度體溫，有發燒不許進入，他相信量體溫及在酒吧內戴口罩有助控制疫情，顧客要飲酒可用飲管、掀起口罩一角暢飲，但他自己在禁售酒後未必會再光臨。

有部份酒吧除了體溫檢測及提供酒精搓手液之外，亦將全部堂食服務取消，改為只接受外賣，但店員坦言生意大減，不過受疫情影響，做法亦屬無可奈何。

受訪店主願配合政府策略 對香港可復原感樂觀

其中一間酒吧店東受訪時透露，自去年9月以來，受示威影響生意額有下跌，但更明顯的跌幅是在農曆新年後、疫情爆發之時。他稱得悉政府的新政策，願意配合並將於明日（24日）起暫停營業。

另一間酒吧的店主直指，政府多個星期以來均指疫情嚴竣，但一直無確實的措施減低人流，現時才推行「禁酒令」是太遲，但她認為現在並非互相指責的時候，酒吧料在禁酒令期間停業，相信這項政策只屬短期措施，待疫情較穩定之後便會取消，但她希望政府可與業主商討在禁酒令期間的租金安排。該店主又稱，已在蘭桂坊經營逾10年，相信香港有能力熬過是次疫症，亦對之後能回復正常感樂觀。

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