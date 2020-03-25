【武漢包機】聶德權：兩班包機共接載281港人由湖北返港

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，政府今明（25及26日） 兩日將派第二輪包機接載超過500名滯留湖北省的港人。而今日將率先接載285人回港，分別在下午4時及7時從武漢機場返港。 政府團隊抵達武漢天河國際機場後，政制及內地事務局局長聶德權及入境事務處處長曾國衞與武漢相關官員，商討今日包機行動的細節。

【22:00】聶德權表示，有一人上次未能通過體溫檢測（則三星期前），已密切監察其情況，今次通過體溫檢測及乘坐包機回港。他又解釋，深喉唾液取板並非難事，但每日檢測數量有限，公共衛生實驗室即使24小時運作，也有容量限制，必須妥善使用有關檢測，這兩日接載超過500名港人後，將再與有關政府商討日後安排，研究會否再安排包機接載剩餘港人。

【21:58】聶德權表示，12人確診港人已康復出院，不會上這兩天的包機，日後有求助時，入境處人員會跟進，會否安排回港要視乎他們身體狀況。

【21:45】政制及內地事務局局長聶德權和入境事務處處長曾國衞今晚隨第二班專機回港，在機場見記者。聶德權表示，早前預計首日285港人回港，最後今日有281人回港，其餘4人中，有一人臨時不乘坐包機，3人不通過體溫檢測。他指湖北回港居民，需要接受家居檢疫14日，是法定要求及必須遵守；武漢市以外地區，疫情大幅度緩和，城市局部交通開通及有序點對點放行及跨省流動，武漢市以外風險減低，回港家居檢疫是合適做法。

他又指，本港面對輸入性個案風險，增加個案主要來源是歐洲、美國及英國，加上檢疫中心容量有限，故必須用好檢疫中心，處理確診個案的緊密接觸者。聶德權留意到社交媒體有人問及若內地疫情緩和，香港疫情嚴峻，為何仍接載他們回港，他解釋湖北市對外交通仍封閉，亦希望為有關人士提供一個回港的選擇。

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【21:20】第二班接載武漢以外滯留湖北港人的專機，飛抵香港國際機場。

【19:14】隨團出發協助滯留港人返港的急症科醫生蕭粵中表示，今次的包機與上次武漢包機有些不同，「𠵱家內地疫情同上一次比較，已經有好大分別。」他又指，機上的隨團醫護人員都有做足防護措施，故與上次一樣，相關的醫護人員毋須隔離，便可回顧日常的工作崗位。

【19:00】有包機乘客蔡先生說，終於可回來香港後感到「鬆一口氣」。他一家四口抵港後，指滯留湖北黃石期間，基本上足不出戶，「一出門就人專人睇實你，好似軟禁咁。」他指會「捱下」完成14天的家居隔離，「對大家好啲嘅，唔爭在喺屋企留多幾日。」

他又指，自己在當地逗留了兩個多月，回來時又經過多次檢測，相信自己不會「中招」，「如果返到嚟先中招，真係唔好彩囉。」

【18:42】有滯留港人陳女士指，自己在湖北滯留了2個多月，憶起當地封城多天仍猶有餘悸。她指，當地人都配合政府安排，不會出街。她說，最差時當地物資緊張、短缺，但大家都已克服最艱難的環境。她又形容，自己在當地留了兩個月多，「我哋應該好安全，因為已經歷過兩個多月了。」又指自己會配合隔離措施，「大家安心、開心就好。」

【18:35】有包機的乘客過關後，向記者指「𠵱家安心好多，可以返屋企。」

【18:14】包機上的乘客，正陸續離開客機。所有乘客在下機前，都需要再量一次體溫。

【18:00】今日首班包機已抵達香港機場，穿著全套保護衣物的人員，正準備協助乘客落機。

【16:50】兩班包機預計分別於下午6時和9時10分抵達香港國際機場。

【15:45】乘坐第一班包機的港人正在登機。有滯留黃石市的港人向入境人員表達謝意，指自己滯留了兩個月，現時市內公共交通工具未恢復。

【14:54】於武漢機場，當局準備派發予港人的「抗疫包」，包括酒精濕紙巾及口罩。

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聶德權今早離港前見記者表示，是次包機行動接載超過500名港人，他們均是居住離武漢市較遠、車程距離2至3小時，包括咸寧、孝感、黃石等城市；其中16歲以下人士佔四分之一，部分將有親人乘專機抵達當地並一起回港；亦有部分是孕婦、應屆DSE生，以及有醫療需要的港人。聶德權續指，涉事港人抵港時，落機前及落機後亦會有體溫檢測，並須按照目前規例，返港後須接受家居檢疫14天。對於今次接載的並不包括仍然滯留武漢市的港人，聶則指現時接獲60多宗滯留武漢市的港人求助個案，當局將與他們持續溝通。

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