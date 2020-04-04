口罩肺炎│港大研究：口罩有效阻隔呼氣散播冠狀病毒及流感病毒

新型冠狀病毒肺炎肆虐全球，香港及新加坡全民戴口罩，被形容是壓抑擴散的「良方」。香港大學李嘉誠醫學院與美國馬里蘭大學（The University of Maryland）的一項合作研究顯示，口罩能完全阻隔患者透過飛沫及氣溶膠（氣霧）釋出季節性冠狀病毒（非新型冠狀病毒），亦有效降低釋出流感病毒，惟對阻隔鼻病毒的作用不太明顯。 是項研究成果已於學術期刊《自然醫學》（Nature Medicine）發表。研究人員指出，季節性冠狀病毒與新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）類近，但學界仍需進一步研究口罩能否有效減低新型冠狀病毒傳播。

研究團隊招募246名懷疑感染呼吸道病毒的患者，透過一部特製儀器（Gesundheit II）收集這些患者的呼氣樣本，以比較患者佩戴外科口罩及不佩戴外科口罩後呼氣樣本中的病毒含量。（港大李嘉誠醫院圖片）

收集患者呼氣樣本做病毒檢測

港大醫學院公共衞生學院研究團隊招募246名懷疑感染呼吸道病毒的患者，透過一部特製儀器（Gesundheit II）收集這些患者的呼氣樣本，以比較患者佩戴外科口罩及不佩戴外科口罩後呼氣樣本中的病毒含量。於研究過程中，研究團隊為所有參加者提供統一款式的外科口罩及確認參加者均已正確佩戴口罩。

院方指出，過去研究顯示，呼吸道病毒（包括冠狀病毒）感染，主要透過密切接觸傳播。然而，暫時未有直接數據顯示流感及冠狀病毒以何途徑在近距離中傳播，例如透過直接接觸、大的呼吸道飛沫粒子或吸入患者呼出的空氣。

呼吸道病毒亦能於環境中存活，並因此可能引致間接接觸傳播。大的飛沫粒子在感染源附近很快就會掉落地上，而較微細的飛沫或呼氣粒子（氣溶膠）亦可以攜帶病毒及導致近距離傳播。此外，由於氣溶膠能於空氣中停留較長時間及有可能漂浮一段長距離，如果氣溶膠中病毒濃度較高或環境通風不足，便或能引致長距離傳播。

研究結果：戴口罩11人全無釋出季節性冠狀病毒

雖然很多時使用口罩會被視為減慢流感病毒傳播的手段，但院方指出，現時學者對使用口罩於減低其他呼吸道病毒傳播（包括季節性冠狀病毒）的重要性所知甚少。

研究結果顯示，在季節性冠狀病毒患者測試方面，在沒有戴罩的一組，有3個飛沫樣本呈陽性，佔10個樣本的30%；但有戴口罩的一組，則11個樣本均呈陰性，即檢測不到病毒。在氣霧檢測情況亦相若，無戴口罩組有四個樣本呈陽性，比率達40%，相反戴口罩組11個樣本全為陰性。

在流感病毒患者測試方面，無戴口罩的23個樣本中，有6個、23%呈陽性，較之遠高於戴口罩組只有4%、1個樣本呈陽性。不過在阻隔鼻病毒方面，兩者表現不太明顯，戴口罩未能有效阻止散播鼻病毒。

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港大學者：反映戴口罩可減慢傳播病毒

學院公共衞生學院研究助理教授梁曉灡指出，於111名冠狀病毒、流感病毒或鼻病毒的患者中，口罩能減少患者呼吸道飛沫和氣溶膠中的季節性冠狀病毒數量，及患者呼吸道飛沫中的流感病毒數量。相比下，外科口罩未有減低鼻病毒的釋出數量。

院方指，新型冠狀病毒與季節性冠狀病毒類近，其病毒大小亦可能相近。港大醫學院公共衞生學院流行病和生物統計學分部主任及世衞傳染病流行病學及控制合作中心聯合總監高本恩教授表示，外科口罩能減少患者呼吸道飛沫和氣溶膠中的季節性冠狀病毒數量，反映如患者佩戴口罩可以幫助減慢新型冠狀病毒的傳播。

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