新冠肺炎│食環職員控訴七宗罪：不設dirty team　要淘寶購保護衣

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，確診者遍佈全港，保持環境衛生為防疫關鍵之一。不過負責環境衛生的食環署，卻有職員控訴部門安排混亂，未提供衛生指引之餘，更沒有分dirty team，結果職員消毒確診者單位，甚或隔離營後，就卸下保護衣趕赴巡查食肆，「會唔會成為播毒嘅一份子呢？」職員又憶述，曾收到指示要清潔確診者單位，惟到場時病人卻仍未送院。 除了安排混亂，資訊亦不清晰，有滲水辦職員指，現時仍需進出不同單位調查滲水投訴，但無從得知所到單位是否有人正接受家居檢疫，甚至為確診單位。 職員又批評，保護裝備不足，結果需身穿同一件保護衣走訪多個單位，擔心如曾不慎到確診者家中，會將病毒帶到其他單位；職員又指有上級曾表示要「慳住用」，之後甚至要經「淘寶」購保護衣。 對於職員的七宗罪指控，食環署指有按照衞生防護中心指示。

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消毒確診者住所 驚嚇見到患者仍在單位內

W先生為食環署環境衞生組職員，平時需處理其管理範圍內的衞生問題，如食肆投訴等。自疫情爆發，除了日常職務，W先生亦需兼顧疫情下的工作，包括消毒確診者的單位，以及巡查食肆是否遵守因應疫情的規管措施。他表示，所到的確診者住所，感覺都頗高危，例如曾到一酒店房間，房間一遍凌亂，行李箱仍於房內，並放有退燒藥，認為其消毒工作與隔離病房的相距不遠，部門卻從未為職員分dirty team。他又憶述，曾接指示到一確診單位消毒，到達時發現確診者根本仍未送院，批評部門間訊息混亂。

W先生表示，雖然會穿上保護衣消毒確診單位，但沒有指引提到於何處卸下，及之後如潔身，「部門好似覺得除咗保護衣，就將病毒掉晒。」他指，大部分職員未曾正式學習穿卸保護衣，根本無把握方式是否正確，而且受地點所限，指引又無列明，結果不少人於後樓梯卸除，恐將病毒傳到該處。他無奈道：「唔敢畀老婆知（工作內容），驚返唔到屋企」，因此曾考慮暫時搬走。

不願上鏡的W先生及Y小姐，展示委任證。（黃偉倫攝）

保護衣要「慳住用」 穿同一件到多個單位

之前青衣長康邨曾爆發個案，涉可能經喉管傳播。另一食環署職員Y小姐表示，工作時經常接觸馬桶、喉管，有需要時更會到劏房工作，認為如果同一座向單位有確診者，或增加工作風險。她表示，雖然部門有提供保護衣，但數量不足，上司亦指「慳住用」，故會穿同一件保護衣，走訪多個單位，擔心會傳播病毒。她又指，每區滲水辦的防護裝備都略有不同，部分未能提供手套，或由上司私下購買；亦有地區的上司稱，需「淘寶」購買保護衣。

消毒完患者單位後 未及洗澡更衣便直接去查食肆

疫情爆發下，環境衞生組職員工作量增加，平日的職務未有減少。W先生稱，消毒完確診者單位後，就要趕赴巡查食肆，期間未必有時間洗澡，而且體育館等康文署設施關閉後，就更無處洗澡更衣，只可直接走到食肆，擔心「會唔會成為播毒嘅一份子呢？」他表示，部門沒有指引、規例禁止相關行為。他又指，由於翠雅山房由食環署負責清潔，該區環境衞生組職員消毒隔離單位後，亦會繼續巡查食肆。

除了環境衞生組，負責處理滲水問題的「滲水投訴調查聯合辦事處」職員亦受影響。Y小姐表示，該部門平日需到投訴人及被投訴者的單位調查滲水事宜，2月初時，部門曾指可延遲處理投訴，但在疫情逐漸嚴重下，卻於2月下旬表示，由於投訴個案過多，不可再推遲；而且指引由原本毋須到有隔離人士的「大廈」工作，轉為「單位」。她表示，職員根本無從得知哪個為確診單位，平時只能查看衛生防護中心的網上資料，惟只有疫廈名單，而且3月下旬已停止更新，近日更有確診者未即時送院，擔心誤到相關單位。

疫情下，食環署職員需負責消毒疫廈。（資料圖片）

食環署：有按照衞生防護中心指示

食環署回覆表示，會按衞生防護中心指示，清潔及消毒確診者的住所，強方署方就高傳染性疾病個案的清潔及消毒工作有清晰的指引，參與的人員必須佩戴足夠及合適的個人防護裝備，及在工作後按程序卸除個人防護裝備。



該署又稱，十分重視員工的安全及職安健安排，會對不同工作環境作風險評估，及作出合適的工作安排，並已參照衞生署衞生防護中心的建議，指示員工在各項工作時，須穿着或佩戴足夠及合適的個人防護裝備。不過署方未解釋為何未設置dirty team。