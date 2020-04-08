食客凋零蝕到入肉　旺角小店嘆補貼難救：開舖似賭博　憂有確診客

新冠肺炎疫情來襲，平日五光十色的旺角，入夜後亦見黯淡。位於通菜街的日式蛋包飯專門店，玻璃大門虛掩，在內的老闆梁先生探頭盼望，難得有人推門而進，他趕忙拿起探熱器熱情招待。 他大嘆，疫情下連月來生意額大跌逾半，至今已虧損40萬元，「限客令」持續生效，更迎來重大打擊。食店苟延殘喘，另一方面又與疫情「搏鬥」，「如果有確診食客幫襯過，咁就慘喇。」命運巨輪下，他直言只好聽天由命，但憂慮食店最終難抵逆境，「最壞打算係執笠止血」。

位於通菜街的日式蛋包飯專門店，受疫情及影響，連月來生意額大跌逾半，至今已虧損40萬元。（陳淑霞攝）

星期三的旺角街頭，不再興旺，亦有多間商舖重門深鎖，貼出招租告示。通菜街兩旁，餐廳林立，但不滿座，「Momo 桃子Cafe」亦是其中之一。晚市時分，連同記者、老闆在內，全店8人，只得兩人是食客，其餘則是員工、以及專程前來撐場的老闆友人。

梁老闆原本於洲際酒店任職，擅長烹飪多國菜，4年前決定自立門户。小店告別社會運動後的低潮後，近月再迎來開業以來最大難關。

老闆梁先生大嘆生意難做，營業額大跌逾半，人流更常現「個位數」，「試過一日真係只得幾個人」。（陳淑霞攝）

疫情無了期，梁先生大嘆生意難做，營業額大跌逾半，人流更常現「個位數」，「試過一日真係只得幾個人」。餐飲業禁令下，更是雪上加霜，小店面積500多呎，共有28個座位，按規例下只能開放一半，「我哋舖細，7個人已經包咗場，你話可以做到幾多生意吖？」；加上「限聚令」下，市民減少外出，梁先生稱，食店至今已虧損40萬元，他眉頭緊皺：「真係流血不止」，亦大嘆前路茫茫，「見唔到出口。」梁先生說，有申請首輪抗疫基金的8萬元資助，但至今仍未有消息，「都擔心自己守唔到幾耐。」

港府今公布第二輪抗疫基金，當中涵蓋餐飲業，包括按食肆營業面積而定，為僱主提供五級制的一次性薪金補貼，金額由25萬至220萬元不等，未能受惠食肆亦可申領按人頭計算的工資津貼， 上限為每僱員9千元，為期六個月。

梁老闆稱，港府補貼員工薪水聊勝於無，但他直言，租金始是經營食店的最大成本，「越細間鋪，租金呎價就愈貴」，以其小店為例，月租5萬多元，連同員工計算，每月成本以10萬元起跳，現時只能坐困愁城。

倘有確診者光顧 咁就會畀外界標籤你間舖有菌難翻身

逆市之下咬緊牙關，營業與否亦有掙扎，他指，除擔心生意「拍烏蠅」外，疫情亦猶如計時炸彈，倘有確診者曾光顧，食店亦會同遭殃，「如果真係中咗，咁就會畀外界標籤你間舖有菌，咁真係以後都唔使旨意做生意。」他又謂，病毒防不勝防，「真係好似賭博緊咁咋！」

飲食業大逃亡，眼見不少同行如骨牌式倒下，他亦感悲涼，梁先生指，附近曾有「黃店」打告急牌，其後有不少食客聞訊幫襯，「真係企滿門口」，惟食店最終仍以執笠告終，他慨嘆說，「有咁多人撐都無用呀。」

疫情襲來，亦改變小店經營模式。過往食材主要向供應商入貨，但生意下滑，入貨量大不如前，「連最低消費額都滿足唔到」，他只好「螞蟻搬家」式跑到街市「自購」，「番茄、蛋唔夠用，咪散裝咁買頂住檔先。」生意慘淡，食客疏落，他選擇於晚市縮減人手，只保留廚師及樓面各一位，亦暫時停止僱用兼職，「清潔嗰啲就自己一腳踢。」，但他堅拒解僱全職員工或減薪，「唔想佢哋無咗飯碗。」

「疫境」下患難見真情，梁指這段艱難日子裡有喜有悲，雖然為前景惆悵，但不時得到食客窩心打氣：「會叫你撐住、頂住。」他又指，食店租約即將屆滿，自己亦為續租經營與否「頭痕」:「唔知疫情持續幾耐，依家都蝕到入肉，唔知仲撐唔撐得住。」

▼限聚令升級延長▼