運輸署研推實時交通燈號調節　安裝雷達偵測等過馬路人數、車龍

現時香港的交通燈系統採用預設的燈號調配時間，即使一直沒有車輛，但行人交通燈仍是紅燈的情況屢見不鮮。運輸署文件指，正展開「實時交通燈號調節系統先導計劃」，擬於交通燈柱安裝感應器，實時偵測和分析正於路口等候的行人數目、停車線前等候的車輛數目及車龍長度等，從而自動調節出最理想的綠燈時間分配，盡量減少道路使用者的等候時間。 運輸署指出，先導計劃會揀選位於荔景敬祖路／念祖街交界的交通燈路口為選址，並將於2020年第二季至2021年，在全港5個路口安裝實時交通燈號調節系統，之後檢討成效，再考慮推廣至其他合適路口。對於私隱問題，署方指不涉收集如行人及車輛的外觀及身份等個人資料，以保障私隱。

雷達感應器會安裝於交通燈柱上（運輸署短片截圖）

運輸署向葵青區議會提交文件指出，傳統交通燈號控制系統未能根據實際人流，及車流靈活地分配綠燈時間，只採用預設的燈號調配時間，為道路使用者帶來不必要的延誤。就此，署方正展開「實時交通燈號調節系統先導計劃」，透過應用感應和分析技術，收集路口的實時交通流量，自動調節最理想的綠燈時間。

文件指，先導計劃揀選荔景敬祖路／念祖街交界的交通燈路口作為其中一個選址，該路口附近為學校、巴士站和屋邨商場等，調查顯示該處在不同時段，尤其是平日上落課時間，其交通情況出現頗大而且不規則的變化，以致綠燈時間有時未能有效地分配及運用。

實時交通燈號調節系統先導計劃會揀選位於荔景敬祖路／念祖街交界的交通燈路口，裝實時交通燈號調節系統。（運輸署文件）

實時調節交通燈號可減低10%至50%的交通延誤

文件續指，在實時交通燈號調節系統下，會於路口的交通燈柱上安裝感應器，實時偵測和分析到達路口等候的行人數目、停車線前等候的車輛數目及車龍長度，從而自動調節出最理想的綠燈時間分配，減少道路使用者的等候時間。文件透露，擬於敬祖路／念祖街交通燈路口安裝的系統，會先採用雷達及熱能探測技術，然後再檢討成效。

根據運輸署的宣傳單張，外國經驗顯示，實時調節交通燈號可減低10%至50%的交通延誤，甚至有助紓緩路口擠塞。

對於私隱問題，運輸署指，只會收集路口探測範圍內的人流和車流數據，雷達及熱能探測技術並不涉及收集個人資料，例如行人及車輛的身份或外貌等，以保障公眾私隱。署方又指，已諮詢個人資料私隱專員公署，以確保系統的數據收集符合《個人資料（私隱）條例》的規定。

運輸署指，系統安裝工程預計於2020年第二季展開，料第三季正式運作，工程期間將實施臨時交通管理措施，會對公眾造成輕微影響。署方又稱，將於2020年第二季至2021年，在全港5個路口安裝系統，之後檢討成效，再考慮推廣至其他合適路口。