新冠肺炎｜九巴71條線晚上9時後或30分鐘一班　部份路線回復正常

新型冠狀病毒肺炎疫情令市民減少出行，各間公共交通營辦商亦受影響，更削減班次降低成本。九巴發通告宣布本周服務調整安排，雖然削減班次的路線較上周減少，部份路線的非繁忙時段亦有加密班次，不過班次分類除了如過往分為「繁忙班次」及「非繁忙班次」，今次新增了「2100（晚上9時）後班次」，當中71條路線於9時後，或需等候半小時才有一班車。

▼限聚令升級延長▼

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受疫情影響，九巴每周都會公布服務調整安排。本周通告昨日（20日）起生效，九龍區涉及28條線，新界區111條，合共139條路線，較上周的197條線，少58條，即有部份路線服務恢復正常服務。

過往班次調整的通告，只會提到路線的「繁忙班次」及「非繁忙班次」，不過本周的通告，新增了「2100（晚上9時）後班次」。與上周相比，部份路線的非繁忙班次確較上周頻密，例如來往九龍城碼頭及深水埗的2E線，由20至30分鐘一班，加至本周的20至25分鐘；啟德往來九龍灣港鐵站的循環線5M，亦由15至30分鐘一班，加至15至25分鐘。

不過晚上9時後的班次，有71條路線都隨時需等候20至30分鐘不等，當中7條為深宵線。另外，部份路線的晚上9時後班次，例如7B、11D、30X、36A、296C、595、613等路線，原本上周非繁忙時段每班為20至30分鐘不等，現時都明確標明30分鐘一班車。至於需等候逾30分鐘的路線，為來往尖東及沙田區黃泥頭的深宵線N283，如上周般維持每60分鐘一班車。