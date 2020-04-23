限聚令｜ClubONE會所一號擬減兩分店　疫下三個月酒樓生意插水

新型冠狀病毒疫情（COVID-19）未停，香港自1月22日有首宗確診，至周三（22日）剛剛滿三個月，市民經歷過搶口罩、消毒物品、搶米搶廁紙的歲月，針對人群聚集的「限聚令」，包括對娛樂場所需暫停營業、食肆的堂食人數限制等，將會延至下月7日，相信對業界造成頗大影響。 會所一號（Club One）執行董事陳浩弘坦言，疫情、限制下，公司面對開業多年的最大挑戰，首見個個客要改期、大減酒席圍數，首次處理外賣酒席食物，他慨歎政府的限制措施主要減少社會爆發機會，更說：「四人一枱令人（業界）頭痛，餐廳有『群組』就仲頭痛呀！」公司計劃於今年內減兩分店，節流「保命」。 稻苗學會會長黃傑龍則表示，現時港人抗疫3個月、餐廳禁令已超過3個星期，理解到社交距離需要繼續保持一段時間，業界普遍只能夠接受，慨歎「全世界冇人會預計得到今次呢個疫情會影響如此深如此大」。

會所一號執行董事陳浩弘坦言，疫情、限制下，公司面對開業多年的最大挑戰。（余俊亮攝）

多個婚宴有群組感染 酒樓人心惶惶

結婚要準備的事情不少，當中搶「好日子」擺酒便花上大半年時間籌備。會所一號為不少結婚的新人選擇餐廳，受持續多個月的疫情所影響下，多月來新人們要「減圍數」、「改日子」，只望「拖得就拖」，公司董事陳浩弘坦言現時對任何改動「已無晒感覺」。事實上，疫情影響下，大年初二開始生意「大插水」，擺酒、晚飯客人大大減少，當中最明顯是擺酒酒席，不少新人大多預計大減酒席圍數，不少只能開席原定不足一半。

疫情期間，曾出現多次因多人聚會、飲宴引發的社會爆發，印象最深相信作為2月中，富商周巧兒出席家人飲宴後，傳染疫症到兄長、兄嫂；3月中，愉景灣雞尾酒會80人婚禮群組中，最少10人確診，均是因為酒席引發傳染群組，人心惶惶，港府其後推限聚令及停業令措施，不少新人已選擇暫援酒席、聚餐留家，對餐飲業界重創。

擺酒圍數不斷減 多數變外賣或改期

陳慨歎，改日期、減圍數已持續多月，加上現時晚市差不多完全停頓，「現時已經無乜感覺！」部份選擇繼續擺酒的新人，每每致電減酒席圍數，本來熱鬧的場面無奈變得失色，時勢所局限只能感到無奈，作為場主只能盡量於場內配合，盡量令場面不致於冷清，又改為6人一枱，增加人與人距離，食物上增減作為配合。

他感觸他分享說：「作為餐廳負責人，當然我哋會覺得擺好過唔擺嘅，2月開始好明顯，通常係原本有廿圍嘅，打電話來減到12圍，但到最後可能得4至6圍，開頭好多人要改期，都頭痛架，但無辦法，只要到一定限額，我哋會俾晒成個廳佢哋擺酒。」他說，2月份結婚的新人， 7成會繼續擺酒，但隨着疫情漸漸嚴峻， 3月、4月結婚的新人，基本上所有已選擇改日子擺酒，或選擇只於飲宴前招待賓客，現場放下禮金領取外賣，大部份人則改至9月後擺酒，期望疫情已經過去。

3月28日港府公布推出「限聚令」，一枱限四人，婚宴擺酒也得改為一枱只坐四位賓客。（余俊亮攝）

寧願疫後迅速恢復 比擠牙膏加辣更好

3月底，港府公布推出新抗疫措施，指令餐廳只能招待正常一半人數客人，枱間需維持1.5米的距離每枱最多可以招待四名客人，而婚禮亦只能於20人以內，以婚宴為主的餐飲進入「冰河時期」，陳說，四人一枱的措施的確大大打擊業界，「係進退兩難架，四人一枱令人（業界）頭痛，餐廳有『群組』就仲頭痛呀！」。他認為寧願「忍多一時」，疫情快過回復正常後生意再做，較早前「逐啲逐啲」增加嚴厲措施更好。

冀限制措施可逐減辣

陳繼說，未來數月若能夠恢復正常市道用餐，會考慮改為八人一枱，增加人與人之間距離，現時公司所有同事已要實行七日無薪價以「減重」，擔心4月情況嚴峻，有關政策要加緊至少於14日，他續說，現時部份分店只維持中午茶市供應，部份則開放晚市小菜及外賣服務，坦言新推的外賣供應只為平日不足10%生意，屬「吊命」性質，現時生意額只能支付人工及食材，租金、水電等支出通通「食老本」。

他指，至去年中的社會運動，對酒席有一定影響，去年底至一月中有所緩和，疫情卻悄悄來襲，影響更大，今年本來有兩間分別於九龍及新界區的分店租約期滿，公司已決定不再續租，但現時未透露具體分店位置及詳情。他說若疫情持續，有可能要再考慮節流，包括減少人手，或對不理想的分店作調配，由於年底的預約不少，不能再拖延，期望疫情於7月完結，否則「會好唔掂」，現時餐廳已做足多項清楚衞生措施，期望食客安心。

黃傑龍：冇可能長期以外賣取代

稻苗學會會長黃傑龍則表示，現時港人抗疫三個月、餐廳禁令已超過三個星期，理解到社交距離需要繼續保持一段時間，業界普遍只能夠接受，慨歎「全世界冇人會預計得到今次呢個疫情會影響如此深如此大」。他認為，業界的主觀願望當然希望盡快放寬有關措施，但對於現時疫情亦未完結，加上多次的「群組」爆發後，明白到人多聚集有很大的影響，社交距離需要繼續保持一段時間只能夠接受。

他續說，不少餐廳生意少於正常的一半，部份最差的只有正常嘅一兩成亦有，不少餐廳早於三月主打外賣生意，但他表示這一招數不能長久，「香港嘅居住面積好細，唔同喺外國可以成日請朋友返屋企食飯，香港餐飲業並非單純為咗食飽個肚，係社交、娛樂、生活嘅一個重要部份，所以絕對冇可能長期用外賣形式取代。」望疫情過後能盡快恢復。

稻苗學會會長黃傑龍則表示，理解到社交距離需要繼續保持一段時間，業界普遍只能夠接受。（資料圖片）

飲食界立法會議員張宇人表現憤怒，認為業界於疫情初期主動推出多項措施，包括為客人量度體溫，已非常合作，現時不能逐步放寬對飲食業的限制，對業界職工「飯碗」帶來嚴重威脅。外界對飲食業的態度亦失衡、不公，認為現時「重開」風險根本不大。

他續說，不少餐廳改戰外賣，但生存有限，不能「回本」，直言，「我無水晶球，唔知係咪已經去到谷底。」又指政府專家對街上能否聚集人群的想法、態度過分嚴苛，質疑做法。

▼限聚令升級延長▼

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▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼