審計報告揭「湖北首富」淺水灣豪宅　曾涉先霸後租13年作車路花園

最新審計報告揭露地政總署短期租約用地多項問題，包括沒有及時採取行動跟進。其中有個案於2003年申請租用一幅南區土地作私人花園連通道，申請直至14年後才正式獲批，但2004年已被發現被人動工，涉一度「先霸後租」13年，最後被追收170萬元租金。另外，2017年分區地政處曾要求租戶一年內完成斜坡工程，不過事隔3年至今年2月工程仍未完成，而地政處亦沒有跟進。 地政總署回覆查詢時指，上述短租地位於淺水灣道89號，現時每年租金約15.5萬元。翻查資料，淺水灣道89號為曾是「湖北首富」絲寶集團董事長梁亮勝的大宅，最新差餉租值達1,301萬元冠絕全港，比李嘉誠大宅還要高。

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淺水灣道89號為「湖北首富」梁亮勝的大宅，連續六年度成為「租值王」。不過，在該地的短租地，卻涉出現「先霸後租」個案。（資料圖片／梁鵬威攝）

「先霸後租」 涉非法佔用官地13年

審計報告指，早於2003年，申請人已要求租用314平方米土地作私人花園連通道用途。不過，當地政處2004年視察有關用地時，卻發現花園已有建造工程，即有人在未獲批租前動工。花園於2009年完工，但短期租約在2017年3月才正式獲批。

最後，申請人在2017年被追收自2004年7月（即地政處發現有花園建造工程的時間）起的租金，每年12.6萬元，合共涉款170萬元；申請人於一個月後清繳租金。

未按租約要求完成斜坡工程

報告同時指出，因應土木工程拓展署的關注，地政處於2017年曾於租約加入條件，規定租戶須在一年內完成斜坡工程。不過，在三年後（2020年2月），有關工程仍未完成。

審計署批評地政總署沒有就處理短期租約申請的時間訂立目標，而分區地政處在處理個案時沒有適時回應申請人查詢，以及沒有跟進2017年要求的斜坡工程。

根據資料所示，懷疑有關的短期租約土地，為連接大宅和主道路的部份車路，及該道路旁的花園。（資料圖片／梁鵬威攝）

地圖顯示，現時大宅共有兩個地段，均由萬鉅投資有限公司購買。不過，在該兩個地段以外，有道路接駁大宅，設有大閘及花園。（地理資訊地圖） 短租地疑為大宅通道 資料顯示，絲寶集團董事長梁亮勝在2001年，透過萬鉅投資有限公司斥資2.8億元購入的淺水灣道89及91號大宅，然後打造成如今的豪宅，佔地3萬呎。 據政府地理資訊地圖所示，現時大宅共佔兩個地段。不過，在該兩個地段以外，有道路接駁大宅，通道外設有大閘，而道路彎位之間設有花園。該花園及通道的面積合共約300平方米，與《審計報告》提及的數字吻合，申請人或正租用政府土地，作為大閘內的道路及花園。 地政總署表示，現時該幅短租地的每季租金為38,710元，即每年15.5萬元，租約由 2004年 7月12日起為期3年，其後按季續租。

根據資料所示，懷疑有關的短期租約土地是圖中大宅閘後的道路及圖左的花園。（資料圖片／張浩維攝）

擊敗李嘉誠大宅 豪宅租值全港最貴

淺水灣道89號大宅「豪氣不凡」，差餉租值全港最貴，甚至敗擊李嘉誠的深水灣道79號豪宅，至今已連續第6個年度成為「租值王」，最新年租值為1,301萬元，即平均每月租值達108萬元。

該大宅由絲寶集團董事長梁亮勝持有，絲寶集團總部設於武漢，經營洗浴用品等生意，他曾於2010年被內地「胡潤百富榜」評為「湖北首富」，至2009年由他人換上。他現任港區全國政協委員、政協外事委員會副主任、香港廣東社團總會主席等職務。