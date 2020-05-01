限聚令│收告票揚言抗辯拒交罰款　陸偉雄：須證明無參與聚集

本港新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情漸趨緩和，陸續有網民發動反修例活動，警方過往多次根據第599G章《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，以涉違「限聚令」向示威者及市民發出傳票。不少收到傳票的市民，包括富商「劉公子」劉定成在內，事後都表明不會繳交罰款，必抗辯到底。 大律師陸偉雄接受《香港01》訪問時表示，市民若拒交罰款便要出庭應訊，由法庭判決，陸大狀提醒須證明無參與聚集，「萬一打輸咗，點只罰2,000元，有可能面臨罰款2.5萬元及監禁6個月」，市民應考慮風險。陸又指出，「多人聚集」可圈可點，單純在現場「企」可視為抗辯理由，但如果明確地有「共同目的」唱歌叫口號，便很大機會觸犯法例。

警方向阜財街聚集人士發出定額罰款告票。（孔繁栩攝）

拒交罰款不會被限制出境

大律師陸偉雄表示，由於「限聚令」傳票沒有擔保條件，未有繳交罰款不會被限制出境，但市民若拒絕繳交罰款提出抗辯，需先通知執法部門，之後安排上庭應訊，屆時會由答辯雙方作供，由法庭作出判決。

陸大狀提醒，市民雖然可以選擇自辯，但當各執一詞的時候，就需要削弱警方的證供令法官信任，過程需要盤問技巧，「萬一打輸咗，就唔只罰2,000元定額罰款咁少，因為法例刑罰最高可罰款2.5萬元及監禁6個月」。

同志富商「劉公子」劉定成展示告票。（孔繁栩攝）

富商「劉公子」劉定成早前在中環ifc購物期間撞正有人發動「和你Sing」，「劉公子」被指違「限聚令」遭票控，他聲言當時僅4人逛街，強調「我有理由抗辯」不會繳交罰款。

倘示威現場附和 或已屬有「共同目的」

陸偉雄認同市民若認為自己沒有犯罪，就應該據理力爭，「要睇返當時情境，究竟發生緊咩事，有咩原因出現」，他舉例假如商場有4人聚集，當有第5個不認識的人靠近時，警方便可以依法發出傳票，「但事實上，呢5個人當中，理論上有人係無犯法，呢個情況就有抗辯空間。」

不過，陸又指出，若商場內有多人聚集唱歌，「齋企」理應沒有問題；但當埋去拍手或站在遠處「畀Like」，其實已經算是具有「共同目的」聚集，有可能觸犯「限聚令」，提醒市民注意，切勿誤墮法網。