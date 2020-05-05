疫境求存｜路試多次暫停　教車師傅生意大跌八成：食蕃薯慳錢

踏入2020年，香港各行各業面對史無前例的逆境，面對病毒侵襲的無力感，升斗市民只能掙扎求存。 「L」內加上｢學｣字，配以奪目的紅色，襯托在白色字牌上，提醒駕駛者有人正在學車。在疫情影響下，運輸署暫停考車，街上｢學神｣大減，賴以為生的教車師傅，亦頓失收入來源，有師傅大嘆生意少八成，「每日都只係食蕃薯慳錢」，卻未有獲得政府任何資助。 雖然昨日（4日﹚運輸署恢復路試考車，但教車師傅坦言不樂觀，在經濟環境轉差下，料三、四成人將放棄考車，未來報考人數亦勢將減少。 （疫境求存系列報道之五）

徐師傅（左）及袁師傅（右）均教車約10年，同樣持有第一組別私人駕駛教師執照。（羅君豪攝）

訪問地點不能遠 要衡量開支

袁師傅及徐師傅均教車約10年，同樣持有第一組別私人駕駛教師執照，即可教授駕駛私家車及輕型貨車。邀約訪問時，政府仍未宣布恢復路線，徐師傅特意要求記者訪問地點不要太遠，「要衡量一下支付車費能力。」因為開工嚴重不足收入大跌，每項事物都要「慳住使」。

到訪問當天，政府已宣布恢復路試安排，不過兩位師傅仍然悲觀訴苦。身高約1.96米的徐師傅，甫開首說：「大件事！我差唔多停晒（教車）。」他向記者展示一張在吃蕃薯的照片，形容需節衣縮食，以蕃薯充飢渡日，「8蚊買咗一斤蕃薯，一共4個，每餐食一個。」

52歲的徐師傅解釋，家庭壓力大，需養妻活兒，兩名女兒於海外讀書，雖然除了教車有其他收入，但平均每月2萬多元的教車收入，仍是其經濟支柱之一，以應付日常開支。

身高1.96米的徐師傅表示，疫情下需節衣縮食，只能以蕃薯充飢。（羅君豪攝）

由每日教3個學生 變成每周不夠3個學生

現時學車一般每節時數為45分鐘，每次上兩節，即1.5小時。受疫情影響，徐師傅表示教車收入大跌八成，過往於元朗教車時，只需將車輛停泊在路旁，就會有需要「補鐘」的學生上前查問，平均每日教授2、3個學生；然而現時一周亦未必有3名學生。為應付開支，他表示近日需擔任兼職的士司機、兼職速遞，更應徵了外賣員以維生，「愈嚟愈接近生活邊緣。」

另一名教車師傅袁師傅原本駕駛客貨車謀生，大約10年前剛巧得知政府正簽發新的教車師傅牌，隨即抽籤申請，自始展開全職教車生涯。他表示，過往同樣平均月入約2萬多元，生意較好時一日有5名學生，但教車收入不穩定，並非每日都有學生，人數亦不固定。

疫症爆發後，袁師傅表示，不少學生擔心受感染，一天最多可能只有1、2名學生上課，而且更全無新生，「3個月未收過新學生，咁多年都未試過。」他表示，現時仍需供樓，只靠儲蓄生活，需節衣縮食，而且兩名女兒只有2歲及8歲，疫情下需長期留在家中照料，「盡量慳啲，日日係喺屋企食，差唔多兩個禮拜無出過街。」

料未來三、四成人放棄考車

恢復路試後，運輸署將再安排受影響考生的應考時間，教車師傳的收入是否將回復正常，甚至可追回過去數月的損失？兩名師傅同樣不抱期望。徐師傅表示，自己有部分學生於海外讀書，而且部分是心血來潮考車，疫情已完全打亂學車計劃，勢將流失該類學生。袁師傅亦表示，香港經濟前景仍暗淡，市民即使已報考，但都可能放棄，「無錢就唔會學車。」他認為，難以追回過去數月的損失，估計會有三至四成人棄考。

外人眼中，教車師傅風光，但兩位師傅則認為有苦自己知。徐師傅指，雖然為自僱人士，但亦需月供千多元強積金，保險並非一般私家車保險，連同維修保養、租車位、牌費，每月固定開支已約6,500元。袁師傳認為，正常情況下，雖可維持家庭基本生活開支，但並非如外界想像風光。

澄清教車師傅月入難有9萬元

早前有電視節目訪問數名戴上頭盔，聲稱是私人教車師傅的人士，當中有人表示，知名師傅月入可高達9萬元。兩名師傅均對說法存疑，因為扣除每日禁止教車時段，雖然最多可教16節課，惟當中清晨時段極少學生，而且師傅體力亦有限。

兩位師傅均認為，教車並不如外界想像般風光。（羅君豪攝）

袁師傅憶述，初入行時，曾於駕駛學校授課，從早上6時教至晚上11時半，即全數16節，但「第二朝推晒啲學生唔教，完全唔想郁，個人無晒反應，教到夜晚已經好似機械人咁」。他認為，每日教10節為極限。

師傅們又透露，坊間的駕駛學校（非政府指定的駕駛學院）會每節課與師傅拆帳，每節收入大約120元，假設全月不休息，極限為400節課。記者按此推算，即月入約4.8萬元，但二人同言現實中不可行，未扣除成本之餘，體力始終為最大限制。至於如二人般，未有跟隨駕駛學校的師傅，每節收入的確較多，大約260元，但徐師傅坦言，宣傳上未如駕駛學校，「數字上收唔到咁多學生」。

防疫基金無針對援助

面對疫情，政府的防疫抗疫基金兩度協作運輸業界，不過教車師傅未有得到任何援助。就此，兩名師傅都感到無奈，只希望政府至少可免除教車師傅每年需繳交760元的駕駛教師執照。