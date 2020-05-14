新冠肺炎丨許樹昌建議加強社區檢測　憂入境者「求其吐」深喉唾液

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港「零本地感染」斷纜。昨日（13日）新增三宗個案，包括兩宗本地個案，患者是住在梨木樹邨的66歲女病人，與其不同住的5歲孫女，據悉女病人丈夫亦初步確診。 政府抗疫督導委員會專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今（14日）早在港台節目《千禧年代》稱，這兩宗個案的源頭或是回港超過14日、仍帶有病毒的入境人士。他擔心有入境人士「求其吐」深喉唾液，影響檢測結果。他建議當局加強社區檢測，又透露醫管局加衞生署合共每日可化驗5000多個樣本，若加上私家醫院、私家實驗室及大學，可能做到更多。

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政府抗疫督導委員會專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌說，如果新增兩宗本地個案及相關緊密接觸者已接受強制隔離，無造成社區爆發，便不需要太擔心，反而要追查個案源頭。他估計，這兩宗個案的源頭或是回港超過14日、仍帶有病毒的入境人士，因會有部份人在14日過後才發病，甚至沒有病徵，無從得知自己具傳播能力。但如果檢疫時間延長，他認為對部份人是不必要。

衞生署自4月20日開始，為入境人士提供兩個樣本樽，以收集深喉唾液作化驗。許指出，唾液的質素重要，會擔心有人「求其吐」，方法及時間不正確，影響檢測結果。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／盧翊銘攝）

市民或需接受持續有零星個案

許樹昌建議當局加強社區檢測，普通科門診及私家醫生都應為更多病人留樣本化驗。他透露，醫管局加衞生署合共每日可化驗5000多個樣本，若加上私家醫院、私家實驗室及大學，可能做到更多。對於港大微生物學系講座教授袁國勇稱，全港每日最少要檢驗7500個樣本，許樹昌表示，當局的人手及儀器有限制，需增加資源方可做到。

許又稱，衞生署「28日無本地感染」代表疫情受控的指標引自世衞，他坦言新型肺炎屬全新病毒，很難維持28日無新增本地個案，市民或需接受持續有零星個案。

許樹昌認為，如這幾宗個案無引起社區大爆發，防疫措施不需收緊，但暫時不能再放鬆。復課安排需視乎昨日的個案是否單一個案，只要沒有出現不明源頭的社區爆發，復課便沒有大問題。至於中港關口重開，許樹昌指，本港再度出現本地個案，相信「對方都唔會歡迎你」，但日後即使放寬，亦可能要求入境人士做檢測，呈陰性才可入境。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片／黃舒慧攝）

何栢良倡找出木樹邨和卓明樓家居檢疫人士

港大感染及傳染病中心總監何栢良擔心，66歲女病人的感染源頭或是由外地返港人士接受家居檢疫出漏洞所致，又擔心有關個案屬第二代傳播，促政府找出過去兩至三星期於梨木樹邨和荃灣卓明樓曾接受過家居檢疫的人士，重新他們進行病毒檢測，直指要「千方百計搵源頭」。

何栢良又擔心再次出現酒吧群組傳染，認為政府有關執法部門應到酒吧巡查，了解酒吧是否有效執行法例所規定的措施，認為政府要有危機感處理酒吧的問題，否則只會自食其果。

何栢良強調，源頭控制是香港抗疫的關鍵，香港人必需在人多地方配戴口罩，才有條件放寬限聚措施，其中他再次建制政府立法強制市民在多人地方戴口罩，包括公共交通工具。