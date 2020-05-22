專訪｜港大潘烈文團隊新病毒試劑不吝分享　送逾70國鎖定感染者

在新型冠狀病毒肺炎未獲正名，仍被統稱為「武漢不明肺炎」之時，香港大學醫學院公共衞生學院的團隊已馬不停蹄準備應戰，至1月10日，內地有研究人員公開首份病毒基因圖譜，團隊花6日完成研發針對新病毒的快速測試試劑，以找出確診患者。 「梗係破紀錄啦。」該學院公共衞生實驗室科學分部主任潘烈文接受《香港01》專訪時提到，團隊汲取了沙士時的經驗，掌握到更先進的技術及知識，研發快速測試的速度，比起當年花近兩個月快好幾倍。團隊亦不吝將試劑及測試方法免費分享予其他國家，至今有逾70個國家受惠，其中斯里蘭卡和埃及是利用港大試劑找出當地首名確診患者。潘烈文說來淡然，「有國家需要幫助就畀佢」，這場國際危機，只有無私的互助方能共同應對。 （抗疫系列報道）

潘烈文與團隊在病毒基因圖譜公開之後，花6日研發出快速測試方法。（歐嘉樂攝）

相關文章: 專訪｜象牙塔鑽研「貼地」實驗 病毒學專家潘烈文：要解切身問題

17年前沙士肆虐時，潘烈文是首個破解非典型肺炎病毒基因序列的人，再有新的不明肺炎重臨時，潘與他的團隊隨即著手準備。潘烈文憶述，起初的資訊是病人均與武漢華南海鮮市場有關連，懷疑病毒由動物傳人，未有人與人之間的傳播，故起初他仍感樂觀，預期海鮮市場關閉、完全消毒後，病例會陸續下降。

不過事與願違，其後內地通報有人傳人跡象，潘烈文即擔憂是沙士再臨：「當時估係國內會有，可能香港都有爆發，但無諗過係世界大流行」。

沙士花近兩月研試劑 新冠肺炎僅用6日完成

2003年沙士時，香港自2月起有確診患者，一個月後得悉病原體是冠狀病毒，近3月底，港大團隊研發了病毒的快速測試試劑，整個過程花近兩個月。17年後，潘烈文與團隊在有研究人員上載病毒基因圖譜後，六日內即完成研發試劑，並在一周後由世界衞生組織公布快速測試方法。

第一個發布基因圖譜嘅人都好無私

「大家都知道真係危險，第一個發布（基因圖譜）出嚟嘅人都好無私」，潘烈文形容這場為國際危機，但科技的先進令大家反應更快，有著過往經驗，團隊已知冠狀病毒的特性，亦掌握了較當年更好的技術和知識，有助加快研究。

墊資源做試劑惠及其他國家，源於未必每個地方有此資源，潘烈文形容疫症初期「有（試劑）同無係差好遠」。（歐嘉樂攝） 世衛派員到港急取試劑 相約於機場交收 研發試劑後，港大向有需要國家提供測試方法及約200個試劑，至今累計逾70個國家受惠，其中斯里蘭卡和埃及均是用港大試劑檢驗出當地首名確診者。潘烈文形容交收試劑的時間緊迫，世衞的非洲分部曾派員來港取試劑，但時間緊逼得由赤鱲角機場出香港市區都趕不及，潘需到機場與他們見面，即場交收並講解測試方法，再送他們離境。 潘烈文直言，現階段200個試劑一瞬間已用完，但在疫情爆發初期「有同無係差好遠」，港大需墊資源做試劑，公共衞生學院亦需要暫停所有其他研究項目，但潘只望可透過試劑幫其他國家找出首名患者，令疫情更易受控：「有啲嘢可以預備就預備，有國家需要我哋幫助就畀佢」。

有啲嘢可以預備就預備，有國家需要我哋幫助就畀佢 潘烈文

測試準確度為重點 潘烈文：得50%準你不如擲銀啦

近日坦桑尼亞有木瓜樣本對新冠病毒檢測呈陽性，潘稱不認識該測試方式，估計存在假陽性，或植物有部份蛋白與冠狀病毒蛋白有相似，這些個案正正反映檢測準確的重要性。

坊間有人出售家用抗體快速測試套裝，衞生防護中心呼籲市民不應自行測抗體，潘烈文認為，做測試前需先符合兩大條件，其一是檢測的研發要做得好，他直言若檢測只得50%準確度，「你不如擲銀仔啦」！ 潘烈文亦強調，用家採樣前必須清晰知道測試目的，因確診者染病後需時產生抗體，即使測試結果呈陰性，不代表測試者無染病、體內沒有病毒、或沒有傳染性。

潘直言商家只著重賣出試劑，未必會清楚解釋用途，但他同時認為這些測試不應被取締，源於公共衛生角度而言，各種測試有不同用途，如準確度極高但昂貴的測試，未必適合大量使用，若有研究欲得悉某個社區過去數月的感染比率，較便宜的試劑會較佳，而若果該研究要求市民自行採樣檢測，則應選用法簡單的測試。

▼疫症爆發半年 回顧年初口罩搶購、衝突與零售寒冬▼

+ 10 + 9 + 8

Case Zero疑團待內地科研人員解答

疫症爆發近半年，潘烈文直認對新病毒的認識仍然不多，暫知悉新型肺炎與沙士患者比較，發病早期病毒量已很高，即短時間內已可傳予他人。 不少人都期望追溯病毒的源頭，潘烈文指，最新的說法是早於去年12月中已有新型肺炎病例，即使以現有的高通量測序技術，仍需有最初的病毒樣本，按證據推算病毒自何時出現，但香港無相關數據，料疑團只能留待國家的科研人員解答。

不能期望新冠病毒如沙士自然消失

至於未來的發展，潘烈文認為病毒已蔓延至全球各大洲，不能樂觀期望新冠病毒如沙士一樣，會在無疫苗的情況下自然消失，預計病毒仍將與人類共存一段時間，除非有疫苗或相應藥物，不過潘透露自己無參與疫苗研究，笑指「最好係有人話『我呢邊（研究）做得好好，唔使我哋做』」。冠狀病毒過往只得實驗上的疫苗，未試過研發到注射入人體，疫苗研究難一步登天，亦未知疫苗對人體有無副作用，若有團隊成功研發疫苗，他本人接種與否仍需「wait and see（有待觀察）」。