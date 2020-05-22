增三個法定古蹟　包括薄扶林水塘石橋、東華義莊、油麻地天后古廟

政府今日（22日）宣布，位於薄扶林水塘內的石橋、大口環道的東華義莊，以和油麻地的天后古廟及其鄰接建築物列為法定古蹟。

圖示石橋上方的路面，連接薄扶林水塘其他水務設施。

石橋是薄扶林水塘​最古老構築物之一

政府表示，薄扶林水塘是香港首個公共水塘，於1860年建造，至1863年年底開始供水。水塘於1866至1877年間進行多次擴建。在1880年代興建大潭水塘前，薄扶林水塘是唯一供應食水給中西區的水塘。

現列為法定古蹟的石橋，是薄扶林水塘現存最古老的歷史構築物之一。石橋橫跨鄰近山坡其中一條支流的入口。石橋由花崗石築砌而成，並築有典雅的半圓形拱道，以及帶網狀紋飾和整齊斜削圍邊的花崗石蓋頂石。

圖示東華義莊高空照。

東華義莊屹立超過一世紀

至於東華義莊，則於1899年建立，首批建築物於1900年落成。政府指，相信東華義莊前身是位於堅尼地城牛房附近的義莊，由上環文武廟於1875年出資建成，義莊後來交由東華醫院管理。

在1899年，政府批出大口環一幅土地重建義莊，正式命名為「東華義莊」，它是香港唯一仍然維持原有用途，作為暫存棺柩及骨殖的地方。

政府說，東華義莊在大口環屹立超過一個世紀，現時設有兩個大堂、72間莊房、牌坊、涼亭及花園等，分別建於不同時期。此外，由於義莊內的建築物於不同時期興建和修復，故反映出不同的建築風格，包括中國傳統民間建築、現代西式建築元素，以及糅合兩者的混合建築等。

天后古廟及其鄰接建築物的正面。

油麻地​天后古廟由水陸居民興建

而油麻地的天后古廟，則由水陸居民興建，古廟及其鄰接建築物是九龍區現存規模最大的天后廟建築群。

政府說，天后古廟是在該址首座建成的建築物，取代原先大概於1865年由當地居民興建的天后古廟，廟宇於1876年遷往現址，並於翌年建成。其他四座毗鄰廟宇的建築物，即公所、福德祠及兩所書院，其後於1894年至1920年間分階段落成。



政府表示，在五座建築物中，以天后古廟規模最大，裝潢最巧究。古廟正面飾有前簷廊，而簷廊兩邊各有一個鼓台。廟宇屬兩進三開間清代民間建築，兩進之間設有天井。鼓台的花崗石柱底座雕工精細。前進的正脊飾有造工精巧、歷史悠久的石灣陶塑。