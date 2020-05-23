新冠肺炎│疫情緩和放寬宗教集會　湯漢樞機：6月恢復彌撒

踏入5月，本港的新型冠狀病毒疫情漸緩和，港府在周二（19日）宣布，延長的限聚令中放寬宗教活動。天主教香港教區宗座署理湯漢樞機於網上平台指，6月1日起可恢復公開平日彌撒，6月7日則可恢復公開主日彌撒。 此外，香港聖公會亦同樣於下月1日起恢復公開崇拜，即主日崇拜最早將於6月7日舉行，但其他團體聚會活動仍繼續暫停，直至另行通告，但場內會進行人流控制，座位數目之一半為限。

天主教香港教區宗座署理湯漢樞機於網上頻道恢復公開彌撒，他表示，過去一段日子只可以通過互聯網參與主日彌撒，疫情最近稍微舒緩，加上政府最近放寬限制，因此6月1日起，可以恢復舉行公開平日彌撒。而6月7日天主聖三主日開始，可恢復公開主日彌撒。

湯漢樞機又提醒，由於目前堂區聖堂可容納的人數有限制，只可佔聖堂通常容納人數的一半，信眾可以參加一台平日彌撒，替代主日彌撒。他又指，明白到部份信眾仍擔心離家參與彌撒可能感染疫症，在恢復公開彌撒後，仍然可參加網上主日彌撒及神領聖體。

另外，香港聖公會以亦同樣於下月1日起恢復公開崇拜，即主日崇拜最早將於6月7日舉行，但因應現時疫情仍會帶來風險，聖堂會劃分可坐座位，安排教友隔行就座，保持適當距離，同一時間在聖堂內參與崇拜者為坐位半為限。

此外，聖公會又提醒，教友進入聖堂，必須戴上口罩，量度體溫，用消毒液搓手，並將暫停蘸聖水、停用公用崇拜書籍、以及平安禮以點頭或拱手方式進行，教友若有不適，應留在家中祈禱。