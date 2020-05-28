研究指倘溫室氣體排放不受控　80年後海平面升逾1米　本港難避禍

有國際研究指出，若不控制溫室氣體排放，全球平均海平面至2100年將上升超過1米，在2300年甚至上升超過5米。有份協助研究的港大學者表示，香港和大灣區有相當人口和基建設施，若達不到排放目標，低窪地帶將容易受到海平面上升和沿岸地區水浸影響。

有國際研究指出，若不控制溫室氣體排放，全球平均海平面至2100年將上升超過1米，在2300年甚至上升超過5米。（資料圖片 / 張浩維攝）

研究由新加坡南洋理工大學主導，與港大、愛爾蘭梅努斯大學、英國杜倫大學、美國羅文大學及塔夫茨大學，以及德國波茨坦氣候影響研究所的研究員合作研究，綜合逾100位專家學者就兩種氣候情景下，全球平均海平面變化作出的估算，結果最近在學術期刊《npj Climate and Atmospheric Science》發表。

其中一個氣候情景是將氣候暖化的幅度限制在比前工業時期水平高2ºC，專家預測2100年海平面將上升約0.5 米，到2300年將上升0.5至2米。另一個氣候情景是在高排放量及暖化提升4.5ºC的情況下，專家預測的增幅較大，至2100年上升0.6至1.3米，到2300年則會上升1.7至5.6米，這些預測值均超出政府間氣候變化專門委員會的估算。

有份協助研究的港大學者表示，香港和大灣區有相當人口和基建設施，若達不到排放目標，低窪地帶將容易受到海平面上升和沿岸地區水浸影響。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

學者預告人類或被迫放棄主要沿海城市

主導研究的新加坡南洋理工大學亞洲環境學院Benjamin Horton教授指出，更確切地預測海平面上升幅度及對其不確定性的了解，有助作出明智的減災決策和應變方案；研究結果亦反映氣候變化所帶來的風險，以及各國須採取即時行動以保護下一代的未來的迫切性。波茨坦研究所地球系統分析主任Stefan Rahmstorf教授又指出，19世紀末以來海平面僅上升0.2米，已為沿岸帶來經常的水浸及嚴重風暴等問題，隨著越來越多主要的冰蓋融化，人類無可避免要承擔海平面以數米計上升的風險，甚至可能被迫要放棄主要的沿海城市。

同樣有份研究的港大地球科學學系助理教授Nicole Khan博士認爲，香港作為其中一個主要沿海城市，很可能受海平面上升影響，若達不到排放目標，位處於脆弱的低窪地帶將容易受到海平面上升和沿岸地區水浸的影響。

研究的學者並非完全悲觀，羅文大學助理教授Andra Garner博士指出，雖然海平面預期在未來會繼續上升，但根據專家預測，低排放量和高排放量對海平面的影響有明顯差異，能提供強大動力促使各方採取即時行動，以防止海平面上升引致更嚴重的影響。