新冠肺炎｜女確診者處理馬莎進口貨　何栢良不排除病毒經貨物輸港

新型冠狀病毒肺炎疫情反覆，昨日（5月31日）錄得兩宗本地感染個案，持續16日的零本地感染「斷纜」。新增的兩名患者為夫婦，居於沙田瀝源邨，其中女患者於葵涌嘉里物流貨倉工作，負責為歐洲進口食物貼標籤，她的兩位女同事亦在檢測後呈弱陽性，而且早於4月曾出現病徵，疑出現小規模群組爆發。 港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（6月1日）在電台節目表示，是次個案屬群組爆發，再引伸至家庭傳播需追溯源頭，包括兩名呈弱陽性的患者，是否曾到過高危地方，或接觸外國人士。另外，倉庫主要負責進口蔬果，何表示，運送時如蔬果等貨物存於低溫冷藏地方，病毒可於包裝上存活一段時間，不排除病毒經貨物運輸到港。何栢良又認為，仍有需要維持室內限聚令，如取消了或出現不同類型的大型聚餐；至於戶外限聚令，如市民願意繼續戴口罩，其實可以取消。

▼限聚令暫延至6月4日▼

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何栢良今早接受港台節目《千禧年代》訪問，表示需要追溯是次個案源頭，如每次本地感染個案的源頭都不明，難有針對措施阻止再爆發。他又認為，需了解是否家居隔離出現漏洞，抑或病人出院後仍有弱陽性，甚至出現「復陽」情況，令到病毒再傳染，不同情況需採取不同措施。

對於兩名呈弱陽性的女患者同事，分別於4月25及27日出現病徵，何栢良認為需了解二人是否曾到高危地方，或曾接觸外國人士。他續指，弱陽性不代表沒有傳染性，即使工作時貨倉各人都有戴口罩，但同事間可能一同食飯；用同一廁所亦有可能傳播病毒。他表示，弱陽性病毒仍可傳播，政府不應再「大安旨意」，例如弱陽性患者出院後，亦需確保他們留在家中，加強檢疫。

涉事貨倉處理進口蔬果等貨物，再運往馬莎超市出售，何栢良表示，貨物包裝表面如受病毒污染，之後經冷藏運送抵港，過程間其實病毒仍可存活，直言：「（病毒）可以係環境存活相當長」，即使香港現時的室溫，也可存活數日，不排除病毒經外國運輸抵港。

何栢良又認為，現階段室內限聚令不能取消，否則會出現各種大型聚餐，如謝師宴等；但室外限聚令只要市民繼續戴口罩，基本上沒有額外作用，可以取消戶外8人限制。

《香港01》記者今早到馬莎荃灣分店視察，分店照常營業，店內如常有職員量度顧客體溫，有職員將新運到的預先包裝蔬菜及水果擺放雪櫃，問到店內有否加強消毒，職員僅稱交由公司安排。