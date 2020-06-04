六四31｜七教堂舉辦彌撒　五千人默哀　舉燭光悼六四

今天是六四31周年紀念，警方以新冠肺炎疫情及限聚令為由，首次禁止支聯會在維園舉辦六四晚會。有七間天主教教堂遂舉辦六四彌撒，在維園外繼續悼念，共有約5000人出席，在晚上8時09分的一刻為八九民運死難者默哀，又高舉燭光誦禱文。 在西灣河聖十字架堂主禮的天主教香港教區輔理主教夏志誠表示，中央推出港版國安法，令香港局勢急轉直下，他擔憂未來自由表達意見的空間會再縮小，今年也有機會是最後一次悼念六四，但他認為若有一天香港人不能再紀念六四，不能再發聲，反而令兩代人連結，「咁唔係正正分享住同佢哋（民運人士）一樣嘅靈魂，同佢哋連成一體，更加相愛咩？」 而出席彌撒的民主黨創黨主席李柱銘則指，政府打壓令到市民用創新的方法去紀念六四，他也期待全球華人日後一同悼念六四，不只單靠香港。

一眾教友在晚上8時09分的一刻為八九民運死難者默哀，又高舉燭光誦禱文。（黃寶瑩攝）

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香港天主教團體支援中國愛國民主運動聯合會（天支聯）在聖十字架堂、聖文德堂、贖世主堂等7間聖堂舉辦六四彌撒，主辦單位指七間聖堂共有約五千名教友出席。位於西灣河的聖十字架堂參加者眾，在限聚令下，教堂只可坐一半人，最終有200多人可以進入聖堂參加彌撒，有300多人則在聖堂外的露天位置參與，教友間都隔開約1.5米距離，及戴上口罩。教友在晚上8時09分的一刻為八九民運死難者默哀，又高舉燭光誦禱文。

有300多人在聖堂外的露天位置參與彌撒，他們亦點起燭光悼念。（黃寶瑩攝）

彌撒由天主教香港教區輔理主教夏志誠主禮，他指雖然六四事件已經是31年前的事，但大家仍沒有忘記，希望平反六四，「究竟啲青年點解會死？點樣死？」他認為死難者家屬的訴求十分卑微，並無控訴，亦無指責，但卻一直未能得到回應。

他稱，六四事件令到中國政制改革劃上句號，其後的改革只重經濟，忽視政治，昔日的問題今天仍然存在。他指，有些人認為當年中央政府處理六四的手法令到中國其後得以變得繁榮，他反駁有關說法，「如果唔係咁處理，可能更加繁榮，更加盛世，邊個知？」他指出，人不僅需要麵包充飢，更需要建設一個合乎人性尊嚴生活的社會。

夏志誠表示，中央推出港版國安法，令香港局勢急轉直下，他擔憂未來自由表達意見的空間會再縮小，今年也有機會是最後一次悼念六四。（黃寶瑩攝）

夏志誠又稱，中央推出港版國安法，令到局勢急轉直下，前路更加艱難，他憂慮未來自由表達的空間會再縮小，「係咪最後機會舉辦六四彌撒？我都唔知。」惟他認為，若有一天香港人不能再紀念六四，不能再發聲，反而令兩代人連結起來，「如果將來有一日，我哋自己都唔能夠發聲，唔可以點起蠟燭，而身處黑暗，咁唔係正正分享住同佢哋一樣嘅靈魂，同佢哋連成一體，更加相愛咩？」

李柱銘則指，政府打壓令到市民用創新的方法去紀念六四，他也期待全球華人日後一同悼念六四，不只單靠香港。（黃寶瑩攝）

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、香港民主黨創黨主席李柱銘、壹傳媒創辦人黎智英也有參加彌撒。李柱銘在彌撒後指，出席是為了為香港祈禱，心情平靜，被問到為什麼不去維園，他稱政府的法例限制集會，因此大家用新思維去紀念。他亦認為港版國安法不會阻止大家悼念六四，期待全球華人都會各自發揮，用自己的方法悼念，不用單靠香港。

警方以新冠肺炎疫情及限聚令為由，首次禁止支聯會在維園舉辦六四晚會，有七間天主教教堂遂首次在六四正日舉辦六四彌撒。 （黃寶瑩攝）

今年約五、六十歲的黃生、黃太（化名）表示，他們結婚不久後就發生八九民運，當時連月留意新聞，亦有參與遊行支持北京市民，六四那天「流咗成晚眼淚，覺得唔可能發生嘅嘢都發生咗。」他們自此幾乎每年都出席維園的集會悼念六四，但今年首次在維園以外的地方悼念，直言是因覺得維園不安全，「驚警察捉人，放催淚彈。」他們認為在維園點起燭光是一個象徵意義，政府應該提供一個地方讓人可以繼續公開悼念。多年來一直堅持，他們稱是因為良知和信仰使然，又反問曾經就六四公開批評中央政府的前特首梁振英，是否窮得只剩下錢？

他們亦擔心港版國安法推行後，會打壓宗教自由，憂慮或會規範宗教就「內地選主教係欽點，又可能會詮釋啲經文。」他們指，早就對香港無甚麼信心，未來若失去宗教自由，可能就會移民，「如果走投無路，得返個殼，冇咗靈魂，就會走。」

年僅17歲、讀中五的陳同學稱，今年是他第一年參加紀念六四活動，選擇了和家人參與彌撒。他指每年六四之前，instagram也有朋友分享相關資訊，令他對六四好奇，上網搜尋有關資料，發現中央政府至今都無交代過六四的真相，亦不民主，「至少應該講個真相出嚟，例如死傷者人數，點解要用到坦克。」

他認為去年的反修例事件和六四十分相似，政府同樣不聽民意，不去尋找解決方法，只對付人民，「政府應該要聽民意，例如市民反對警暴，如果有獨立調查，就可以平息憤怒。」他希望未來仍有機會參與紀念六四活動，但如果國安法通過後彌撒也被禁止，「就可能18區都會有，遍地開花。」