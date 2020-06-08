派一萬元｜陳茂波：6月21日父親節始接受登記　銀行將開放

今年《財政預算案》措施之一，是全民派發一萬元，預料市民最快6月21日開始接受申請，早前政府與21間銀行代表簽署現金發放計劃服務協議。財政司司長陳茂波今日（8 日）上午11時，將聯同財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）劉焱、財政司司長辦公室統籌專員（特別職務）王學玲及政府資訊科技總監林偉喬，就現金發放計劃舉行記者會，料交代申請細節。 《香港01》將直播記者會。

早前政府與21間銀行代表簽署現金發放計劃服務協議。（政府新聞處圖片）

【11:30】非永久居民如果可以拿到一萬元？通過關愛基金，如有需要會處理，關愛基金會在9月接受申請，金額同是一萬元。

【11:25】派口罩時，有市民擔心個人資料會用於選舉，聲明點講?財政司司長辦公室統籌專員（特別職務）王學玲說已諮詢私隠專員公署、律政司，個人資料收集聲明，會說明收集資料的用途會用於今次派錢，以及類似的現金或非現金發放的計劃。計劃是針對舒緩市民經濟壓力、刺激消費、分享財富，不同機構也要遵守這些用途，市民不需擔心。

【11:22】非永久居民派錢的時間表? 鼓勵消費的方法？陳茂波指非永久居民今次不符合資格。

【11:20】海外港人如何登記攞錢？會否擔心首日有太多人登記申請？陳茂波指，海外合資格的港人，如有銀行戶口，可以網上登記，錢直接入落戶口；若選擇收支票者，可選擇郵寄表格，亦可經郵政網頁登記，但收支票時，需要親身簽名及取支票。在6月21至30日，無論邊日登記，都在7月8日收錢，所以有充裕時間，與21間銀行合作，所以有分流作用。

【11:15】被問及疫情已過大部份時間，為何太遲派錢？資料會否保留至下次再用？陳茂波指，涉及700萬市民，個人資料較多，700億金額大，所以設計時要方便快捷，但也要安全穩妥，要銀行系統做到對接，也做了兩輪測試，確保資料是安全；又指，電子登記方便，經銀行網頁，不用填名，身分證只要頭4個字，銀行就會用原有客戶資料去確認，就算有人製作假網頁，只有這些資料，亦拿不到其他資料。

過去這段時間，亦與私隠專員公署、律政司商量了，資料會保存，日後可以再使用這些資料。

【11:14】行政費幾多？行政費，視乎多少市民用電子登記，用書面登記的，行政費會多一點，初步估行政費不超過5億元。

【11:10】若以書面登記，考慮需時更多，將分三批做書面登記，一般於登記後兩星期可以收到錢，即若6月21日至7月4日登記，7月20日可收錢

【11:06】6月21日起可電子登記，透過銀行網站、電子銀行進行登記，登記後錢就會入落戶口。於6月21日至6月底登記的人，7月8日起就會入錢落戶口；6月30日後銀行電子登記，一星期後可拿到錢;若希望以銀行戶口收錢，而不想用電子銀行，可以書面登記，交去銀行分行，亦可郵記往郵政信箱182020，亦可以去銀行分行作書面登記。

【11:00】陳茂波指為刺激消息、振興經濟，舒緩市民壓力，計劃會在6月21日父親節開始接受登記,因涉及700萬市民、700億元，設計時要方便、有序，確保資料安全，感謝郵政及21間銀行。截止日期是明年12月31日。

早前政府與21間銀行代表簽署現金發放計劃服務協議，財政司司長陳茂波表示，現金發放計劃的籌備工作已進入最後階段，預計六月底開始接受登記，七月開始發放款項。

▼21間參與現金發放計劃銀行▼