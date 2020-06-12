居屋2019｜共1.7萬申請者揀樓　甩底率逾六成　疫情影響銷售減慢

今期居屋推售六個屋苑，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、將軍澳雍明苑、荃灣尚文苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，於去年12月9日起開始揀樓，並在今日（12日）全數售出。 翻查歷時半年的揀樓數字，今期居屋共邀請約1.7萬名申請者揀樓，當中有約6274人到場揀樓，佔約36%。因應新冠肺炎疫情，揀樓安排曾兩度暫停，當中超過一半單位於首次暫停揀樓前售出。 公屋聯會總幹事招國偉指，今期居屋甩底率高，於中段時期銷售速度明顯減慢，估計因細單位吸引力低，加上受疫情影響購買意欲。

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房委會今日（12日）共邀請260人到場揀樓，共有72人到場，並售出43伙單位。今期居屋共推售4871伙單位，最受歡迎的為何文田冠德苑，早在1月份、開始揀樓不足1個月時售罄；其次為長沙灣凱德苑，在5月中旬售完。超過70日的揀樓期，房委會共邀請1.69萬名申請者揀樓，當中約6274人應邀出席，佔約36%；意味著超過1萬人無揀樓，甩底率約63%。

超過一半單位於首兩個月售出

受新冠肺炎疫情影響，今次揀樓分別於1月底及3月底暫停，當中去年12月至1月底期間，共售出超過一半單位數量，揀樓率超過六成，銷售速度亦快，平均每日售出85伙。不過，於第二次暫停揀樓前、即3月份期間，揀樓率約為四成，平均每日售出64伙；至於由5月至今，揀樓率約為兩成，平均每日售出54伙。

▼即將落成的居屋項目▼

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一般家庭申請者揀樓率低 細單位吸引力弱

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉稱，今期居屋甩底率相較過往高，尤其於中段時期揀樓率明顯下跌，相較上期居屋中段時期的四至五成揀樓率低。他估計，除因大單位及部分地段較好的項目售罄外，亦受疫情和經濟下滑影響。

他又特別提到，今期居屋一般家庭申請者的揀樓率約為兩成，較單身申請者和「家有長者」家庭申請者低。他估計，因當時只剩下細單位供選購，對家庭申請者的吸引力稍弱。

綠置居料於本月底揀樓

新一期的綠置居料於本月底起揀樓，涉及柴灣道蝶翠苑及青衣路青富苑兩個項目，合共提供3,696伙。至於下一期居屋銷售安排，他料於本月的資助房屋小組委員會中作討論，招國偉稱今期居屋白表申請者選購速度較高，加上綠表有綠置居及租置貨尾單位供選購，建議可調整綠白表比例。