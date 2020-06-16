浸大大學會堂AC hall拆卸重建　原址擬設12層高教學綜合大樓

浸會大學早年宣佈，將會重建何善衡校園（舊校），包括拆除不少校友集體回憶的AC hall。 浸大日前向城規會提交文件，提出在AC hall、星島樓等原址，興建一幢教學綜合大樓，日後大樓會設課室、辦公室、實驗室等。

浸大向城規會提交文件，提出在AC hall、星島樓等原址，興建一幢綜合大樓。（城規會文件）

申請地盤的總面積為7 ,600平方米，日後擬興建一幢不超過12層高的教學綜合大樓。據資料顯示，申請位置除了有AC hall外，亦涉區樹洪樓、星島樓、大學禮拜堂，意味日後有關建築物需要清拆。

大樓最多12層高

城規會文件顯示，申請人希望放寬地比率，將大樓的10層的高度限制，放寬至12層。

參考文件，大樓日後會設課室、辦公室、實驗室等，而地庫內亦設學生康樂設施。大樓將設行人通道，以接駁至廣播道，同時亦能通道連接至窩打老道。

AC hall位於林子豐博士紀念大樓，是不少浸大學生的集體回應。（資料圖片／羅君豪攝）

周星馳電影曾取景

AC hall是不少浸大學生的集體回憶，有約40年歷史，過去經常舉辦畢業禮，不少當紅巨星亦在該處表演，包括梅艷芳、林憶蓮、張學友等，而周星馳電影《破壞之王》亦曾在AC hall取景。

當年校方曾指出，AC hall將會在窩打老道入口旁重建，重建後盡量保留現有風格。