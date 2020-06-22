網紅Ming仔告前經理人案　索償額430萬降至150萬　辯方未現身

網絡紅人、Youtuber梁嘉銘（Ming仔）指前經理人公司違約，入稟追討收入損失的案件，原定今（22日）於高等法院開審，但前經理人公司未有代表出庭，Ming仔亦要求修改申索書，由原本申索430萬，改為索償150萬，法官將案件押後至7月3日再訊，以便Ming仔可向前經理人公司送達修改文件。

原告梁嘉銘，被告為藝員經理人公司Viral Digital Studio Limited。入稟狀指，原告在2016年8月和被告簽2年經理人合約，承諾每月支付他25萬元，合約直到2018年8月才完結。不過，被告在合約期首3個月支付了共75 萬元薪金予原訴，便沒沒有再支付任何薪金，更單方面解約。

索償額由430萬降至150萬

案件原定於今日開審，不過被告缺席。「Ming仔」的律師亦向法庭申請修改申索書，並將原本申索金額由430萬元，改為約150萬元，由於修改或對被告有影響，法官押後案件至7月3日，以便原告修改及向被告送達相關文件。

據了解，「Ming仔」現只申索由2017年2月至2017年10月期間所損失的收入，雖然被告曾存入抗辯書，反指「Ming仔」違約及欲反申索150萬元，被告自2018年2月後未有再出現。

案件編號：HCA1165/2017